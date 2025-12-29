Una joint venture guidata da Prysmian con Fincantieri ha siglato un accordo per l'acquisizione di Xtera Topco Limited, società con sede nel Regno Unito e negli Stati Uniti, specializzata in sistemi "chiavi in mano" di telecomunicazioni sottomarine per un controvalore di 65 milioni di dollari.

L’acquisizione di Xtera, da un’affiliata di H.I.G Capital, società globale di investimenti alternativi con 72 miliardi di dollari di capitale in gestione, sarà realizzata tramite la joint venture tra Prysmian (con una partecipazione dell’80%) e Fincantieri (con una partecipazione del 20%).

Prysmian e Fincantieri hanno inoltre avviato una partnership che prevede lo sviluppo di servizi innovativi di installazione e sicurezza, con l’obiettivo di offrire un modello “one-stop shop” per soluzioni complete di telecomunicazioni sottomarine.

Telecomunicazioni sottomarine

Raul Gil, EVP Transmission di Prysmian, ha dichiarato: “Grazie all’acquisizione di Xtera abbiamo eseguito un passo avanti significativo nel settore delle telecomunicazioni sottomarine, che sta registrando una crescita accelerata trainata dall’IA. Per completare la nostra offerta in qualità di leader nel mercato dei cavi sottomarini per l’energia, saremo ora ancora più competitivi nel garantire collegamenti telecom regionali e a lunga distanza su scale globale. La sicurezza rappresenta un elemento distintivo per i nostri clienti e, anche grazie a questa partnership con Fincantieri, saremo in grado di offrire al mercato soluzioni uniche e tecnologicamente avanzate, secondo un modello one-stop shop.”

Underwater strategico

Pierroberto Folgiero, CEO e Managing Director di Fincantieri, ha dichiarato: “Questa operazione rappresenta un passo significativo nell’attuazione della nostra visione industriale, che individua il settore sottomarino come uno dei pilastri strategici del Gruppo, oggi e in futuro. Coprendo ogni ambito di questo settore – anche attraverso partnership con aziende leader come Prysmian – rafforziamo la nostra capacità di anticipare le sfide globali e di guidare l’innovazione lungo l’intera catena del valore. In un mondo in cui le infrastrutture sottomarine sono sempre più fondamentali, Fincantieri punta a essere un leader e un punto di riferimento nello sviluppo di soluzioni integrate e sostenibili”.

Keith Henderson, CEO di Xtera, ha aggiunto: “Questo investimento rappresenta un importante traguardo nel percorso di Xtera, volto a rafforzare ulteriormente la nostra posizione competitiva nei sistemi di telecomunicazione sottomarina. Siamo entusiasti di collaborare con Prysmian e Fincantieri per offrire un’ancora più ampia integrazione lungo l’intera catena del valore agli operatori telecom e private owner di sistemi sottomarini.”

