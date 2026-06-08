Nasce primo framework transregionale per rafforzare cooperazione, resilienza e capacità di risposta alle minacce che incombono sui cavi di tlc e reti energetiche sottomarine. Ma senza USA e Cina dubbi sulla possibilità di raggiungere risultati concreti.

GUIDE, il patto per la difesa globale delle infrastrutture sottomarine

Le infrastrutture sottomarine sono diventate uno dei pilastri invisibili della sicurezza nazionale, della crescita economica e della competitività industriale. Dai cavi che trasportano oltre il 95% del traffico dati internazionale alle connessioni energetiche offshore, il fondale marino è oggi una dimensione strategica della competizione geopolitica globale.

In questo contesto si inserisce il lancio del GUIDE (Guiding Principles for Underwater Infrastructure Defence Exchanges), il nuovo framework promosso da Singapore e presentato durante il 23° Shangri-La Dialogue, il più importante forum asiatico sulla sicurezza internazionale, cui hanno preso parte leader di oltre quaranta paesi tra cui gli Stati Uniti, rappresentati dal Segretario alla Guerra, Pete Hegseth.

L’iniziativa rappresenta il primo meccanismo di cooperazione transregionale specificamente dedicato alla protezione delle infrastrutture critiche sottomarine e nasce in risposta alla crescente preoccupazione suscitata dagli incidenti che negli ultimi anni hanno coinvolto cavi di telecomunicazione, condotte energetiche e altre infrastrutture strategiche poste sui fondali marini.

Un accordo volontario per rafforzare la resilienza

GUIDE non è un trattato vincolante, né comporta obblighi finanziari per i Paesi aderenti. Il suo obiettivo è creare una piattaforma permanente di cooperazione tra le strutture della Difesa nazionali, favorendo lo scambio di informazioni, best practice, competenze tecniche e procedure operative.

L’iniziativa punta inoltre a migliorare le capacità di allerta precoce, la comprensione condivisa delle minacce e, se necessario, il coordinamento nella risposta a incidenti e crisi che coinvolgano infrastrutture sottomarine.

Secondo il Ministero della Difesa di Singapore, gli episodi registrati negli ultimi anni hanno evidenziato non solo la vulnerabilità delle reti sottomarine, ma anche le difficoltà di intervento quando i danni avvengono al di fuori delle acque territoriali, in contesti caratterizzati da complessi problemi di attribuzione delle responsabilità, giurisdizione e applicazione del diritto internazionale.

Come ha sottolineato il ministro della Difesa di Singapore, Chan Chun Sing, “la comunità internazionale deve ancora sviluppare norme condivise non solo per la posa delle infrastrutture sottomarine, ma soprattutto per la loro manutenzione e protezione contro possibili interferenze e sabotaggi”.

L’Italia tra i Paesi firmatari

Al framework hanno aderito diciassette Paesi distribuiti tra Europa, Asia-Pacifico e Golfo Persico. Per l’Europa figurano: Italia, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania.

Per l’Asia-Pacifico e il Medio Oriente: Singapore, Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Thailandia, Filippine, Brunei e Qatar.

La composizione del gruppo evidenzia una forte presenza europea, in particolare dei Paesi nordici e baltici, che negli ultimi anni hanno maturato una sensibilità crescente verso la sicurezza delle infrastrutture critiche dopo gli episodi che hanno interessato il Mar Baltico e il Nord Europa.

Da notare anche la presenza del Qatar, per il ruolo che sta assumendo il Golfo e lo stretto di Hormuz in particolare, visto il prolungarsi della guerra avviata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran che, nonostante i tentativi di tregue, si sta sempre più allargando ad altri attori regionali e vede queste infrastrutture diventare obiettivi militari.

Il Ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, e il Ministro della Difesa di Singapore, Chan Chun Sing

Il ruolo del nostro Paese. Crosetto: “Infrastrutture critiche sottomarine, sempre più strategiche per il transito di energia e dati”

Per l’Italia la partecipazione al GUIDE assume una rilevanza strategica particolare. Il Mediterraneo rappresenta infatti uno dei principali snodi mondiali per il traffico dati e per le connessioni energetiche che collegano Europa, Africa e Asia. Numerosi cavi internazionali transitano attraverso i fondali italiani, trasformando il Paese in un hub naturale delle comunicazioni digitali globali.

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine dello Shangri-La Dialogue 2026, ha dichiarato: “Italia e Singapore confermano la volontà di rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale nel settore Difesa, attraverso un dialogo sempre più strutturato nei settori operativo, addestrativo, industriale e tecnologico. Condivisa inoltre una comune visione sulle principali sfide internazionali, focus su Indo-Pacifico. Particolare attenzione è stata dedicata alla protezione delle infrastrutture critiche sottomarine, sempre più strategiche per il transito di energia e dati. È emersa la necessità di rafforzare il quadro normativo internazionale, e sviluppare adeguate capacità di sorveglianza, monitoraggio e intervento per prevenire e gestire eventuali minacce o incidenti”.

Negli ultimi anni Roma ha progressivamente elevato la protezione delle infrastrutture critiche a priorità nazionale, anche alla luce dell’aumento delle minacce ibride, delle tensioni geopolitiche nel Mediterraneo allargato e della crescente centralità delle reti digitali per il funzionamento dell’economia.

La firma del GUIDE conferma quindi la volontà italiana di partecipare attivamente alla definizione delle future architetture di sicurezza marittima e digitale, rafforzando la cooperazione con partner europei e indo-pacifici.

Le infrastrutture sottomarine sono il nuovo fronte della competizione strategica

La rilevanza del framework va ben oltre la semplice protezione dei cavi. Come ha spiegato anche Crosetto, le infrastrutture sottomarine costituiscono oggi un elemento essenziale della sovranità tecnologica degli Stati. Attraverso queste reti transitano comunicazioni governative, dati finanziari, transazioni commerciali, servizi cloud e una quota crescente delle informazioni utilizzate dalle forze armate e dai sistemi di intelligence.

La loro compromissione potrebbe produrre effetti economici e strategici immediati, interrompendo servizi essenziali, rallentando le attività produttive e compromettendo le capacità operative di uno Stato.

A ciò si aggiunge la crescente diffusione di infrastrutture energetiche offshore, dai gasdotti ai collegamenti elettrici sottomarini, fino alle future reti destinate a sostenere la transizione energetica.

Non sorprende quindi che i fondali marini siano diventati uno spazio di crescente competizione tra potenze, caratterizzato da attività di sorveglianza, raccolta informazioni e, in alcuni casi, sospetti di sabotaggio.

L’assenza di Stati Uniti, Cina e Russia

Sul piano geopolitico, l’elemento più interessante del GUIDE è probabilmente l’assenza contemporanea di Stati Uniti e Cina, ma anche della Russia.

La mancata adesione delle due principali potenze mondiali, nonché di Mosca, altro grande attore internazionale quasi sempre tirato in ballo come minaccia seria per le infrastrutture critiche, non riduce necessariamente la portata dell’iniziativa. Al contrario, evidenzia la volontà di un gruppo di Paesi medio-grandi di sviluppare forme autonome di cooperazione su una questione considerata troppo importante per essere ostaggio della crescente rivalità tra Washington e Pechino.

In questo senso il GUIDE riflette una tendenza sempre più evidente nella governance internazionale: la nascita di coalizioni funzionali e tematiche tra Paesi che condividono interessi strategici comuni, indipendentemente dagli schieramenti tradizionali.

L’iniziativa assume così anche il significato di un tentativo di costruire norme, procedure e standard operativi condivisi in un settore dove il quadro regolatorio internazionale appare ancora incompleto.

Verso una nuova architettura della sicurezza delle infrastrutture sottomarine

Il valore strategico del GUIDE risiede soprattutto nella sua funzione di laboratorio normativo. L’accordo non introduce nuovi obblighi giuridici e non modifica il quadro previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). Tuttavia crea uno spazio di cooperazione che potrebbe contribuire a definire future prassi internazionali in materia di protezione delle infrastrutture sottomarine.

Per l’Italia, così come per gli altri firmatari, la sfida sarà trasformare il dialogo politico in strumenti concreti di prevenzione, monitoraggio e risposta alle minacce. In un mondo sempre più dipendente dalle reti digitali e dall’energia che scorrono sotto i mari, la sicurezza dei fondali sta emergendo come una delle dimensioni decisive della sicurezza del XXI secolo. Il GUIDE rappresenta uno dei primi tentativi di costruire una risposta collettiva a questa nuova realtà strategica.

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