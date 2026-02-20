I ripetuti atti di sabotaggio ai cavi nel Mar Baltico hanno sollevato il timore di una massiccia interruzione delle telecomunicazioni in Europa, ma le cose non stanno così. Italia in prima linea nel recepimento delle raccomandazioni Ue sulla sicurezza rafforzata dei cavi.

L’Europa ha avviato un importante piano per migliorare la propria resilienza. Ne scrive oggi La Tribune, sottolineando che il nostro continente è già in grado di reagire rapidamente a questo tipo di attacco, come hanno ricordato mercoledì al Senato francese due aziende specializzate come Alcatel Submarine Networks e Orange Marine.

In rapida successione, alla fine di dicembre, tre cavi di comunicazione sottomarini sono stati recisi nel Mar Baltico. Si è trattato probabilmente di un sabotaggio attribuito ai russi. Ciò è stato sufficiente a riaccendere i timori di una massiccia paralisi delle telecomunicazioni europee, innescata un giorno da Mosca. Sebbene gli atti di sabotaggio si verifichino regolarmente in quest’area e causino una diffusa ansia tra le popolazioni locali, l’Europa ha a disposizione alcune risorse per affrontare questo nuovo tipo di guerra. È quanto hanno sottolineato i rappresentanti di Alcatel Submarine Networks e Orange Marine durante la loro audizione davanti alla Commissione Affari Economici del Senato giovedì 18 febbraio.

Cavi guasti? L’Europa può contare sulla flotta francese

La principale difesa dell’Unione Europea in caso di sabotaggio è la sua flotta di navi posacavi. “La Francia da sola possiede un quarto della capacità mondiale”, ha osservato Didier Dillard, Presidente di Orange Marine. I responsabili della manutenzione possono intervenire in meno di 24 ore su richiesta dei proprietari dei cavi, che monitorano costantemente la loro infrastruttura.

Le squadre partono dai magazzini dove sono stoccati i cavi. Possono essere mobilitate cinque navi. Orange Marine opera da Brest, La Seyne-sur-Mer o Catania, in Italia. Alcatel Submarine Networks opera da Calais e Greenwich, in Inghilterra. Le riparazioni vengono quindi completate in pochi giorni. “A differenza dei cavi elettrici, i cavi per le telecomunicazioni vengono riparati rapidamente”, ha detto Orange Marine.

Ridondanza, la chiave della resilienza. Orange pronta a intervenire, ma non gratis

Ma cosa accadrebbe in caso di diverse interruzioni importanti e simultanee in diverse località? “Potremmo anche mettere a disposizione le nostre navi posacavi. Siamo pronti a collaborare con le autorità competenti per questo tipo di scenario di emergenza, a condizione che i dettagli siano chiaramente definiti”. In breve, Orange è disposta a dare una mano, ma non gratis… e si aspetta di essere pagata per una missione di emergenza che distoglierebbe le sue navi dall’attività commerciale.

Aumentare il numero di cavi

Inoltre, l’arma migliore in Europa per prevenire questo tipo di attacco è aumentare il numero di cavi. “La resilienza dipende innanzitutto dalla ridondanza della rete per reindirizzare il traffico su altre rotte”, ha sottolineato Alain Biston, Presidente di Alcatel Submarine Networks (ASN). Questo è già in parte vero, poiché l’operatore finlandese Elisa, vittima di una delle recenti interruzioni nel Mar Baltico, sostiene di essere riuscito a mantenere i propri servizi senza alcun impatto sugli utenti. “Sono necessarie da tre a cinque rotte per lo stesso percorso, cosa che gli operatori stanno già facendo scambiandosi coppie di fibre sui rispettivi cavi”, ha aggiunto il dirigente di ASN.

Il piano europeo per rafforzare la sicurezza

Consapevole della posta in gioco in queste infrastrutture critiche, la Commissione Europea ha annunciato il 5 febbraio un investimento di 347 milioni di euro per progetti strategici di cavi sottomarini, di cui 20 milioni di euro per rafforzare le capacità di riparazione europee, con particolare attenzione al Mar Baltico.

Ha inoltre pubblicato un kit di strumenti che raccomanda le migliori pratiche per prevenire una serie di rischi, dalle interruzioni accidentali (che si verificano tre o quattro volte all’anno) allo spionaggio, ai disastri naturali e alle interruzioni di corrente. Raccomanda specificamente di ridurre la dipendenza da fornitori extraeuropei, di interrare i cavi più in profondità e di utilizzare strumenti di rilevamento avanzati e cavi con sensori per migliorare il monitoraggio.

L’Italia ha deciso di rendere obbligatorie le raccomandazioni della Ue sulla sicurezza dei cavi sottomarini

“L’Italia ha deciso di rendere obbligatorie le sue raccomandazioni. Spetta a ciascun Stato membro decidere se attuarle o meno. In ogni caso, le soluzioni tecniche esistono”, osserva Alain Biston. Resta da vedere se la Francia seguirà l’Italia su questa strada.

L’Italia sta attivamente recependo le linee guida europee, inclusi il “Cable Security Toolbox” e le misure di sicurezza per i cavi sottomarini, in conformità con la strategia UE del 2024-2026.

Il Pacchetto UE (5 Febbraio 2026): La Commissione Europea ha annunciato un pacchetto per rafforzare la sicurezza dei cavi sottomarini, che include la pubblicazione del “Cable Security Toolbox” (strumenti di mitigazione del rischio) e lo stanziamento di 347 milioni di euro in fondi (Connecting Europe Facility – CEF Digital) per progetti strategici.

La Commissione Europea ha annunciato un pacchetto per rafforzare la sicurezza dei cavi sottomarini, che include la pubblicazione del (strumenti di mitigazione del rischio) e lo stanziamento di in fondi (Connecting Europe Facility – CEF Digital) per progetti strategici. Contesto Italiano: L’Italia è inclusa tra le aree prioritarie (“urgenti”) per la sicurezza dei cavi, in particolare per la protezione delle infrastrutture critiche nel Mediterraneo.

L’Italia è inclusa tra le aree prioritarie (“urgenti”) per la sicurezza dei cavi, in particolare per la protezione delle infrastrutture critiche nel Mediterraneo. Recepimento e Azioni: Il quadro normativo italiano si sta allineando alle raccomandazioni UE (come la Raccomandazione 2024/779 e il Piano d’azione del 2025). Le azioni includono la semplificazione delle procedure autorizzative (tramite sportello unico SINFI), il monitoraggio avanzato, il sostegno alla produzione di cavi e la gestione di “Progetti di Interesse Europeo” (CPEI).

Il quadro normativo italiano si sta allineando alle raccomandazioni UE (come la Raccomandazione 2024/779 e il Piano d’azione del 2025). Le azioni includono la semplificazione delle procedure autorizzative (tramite sportello unico SINFI), il monitoraggio avanzato, il sostegno alla produzione di cavi e la gestione di “Progetti di Interesse Europeo” (CPEI). Fondazioni Tecniche: Il governo italiano sta lavorando sul “Cable Security Toolbox”, che definisce misure di sicurezza concrete per prevenire, individuare e riparare danni a cavi dati e di energia, inclusa la protezione da sabotaggi.

Cavi sottomarni in Italia non da “colabrodo”

La situazione dei cavi sottomarini in Italia non è da “colabrodo”, ma è considerata estremamente critica e strategica, posizionando l’Italia come un hub fondamentale nel Mediterraneo, il che la rende al contempo un target di alto profilo. Non siamo indifesi, ma la vulnerabilità è intrinseca alla natura stessa di queste infrastrutture, che trasportano oltre il 99% dei dati intercontinentali.

Il Ruolo dell’Italia: Hub Strategico nel Mediterraneo

Posizione Chiave: L’Italia, in particolare la Sicilia, è un punto di approdo fondamentale per i cavi che collegano Europa, Asia e Africa.

L’Italia, in particolare la Sicilia, è un punto di approdo fondamentale per i cavi che collegano Europa, Asia e Africa. Progetti Recenti: Progetti come il cavo “Blue”, che passa per la Liguria collegando Francia e Giordania, evidenziano la centralità italiana nelle dorsali di internet.

Progetti come il cavo “Blue”, che passa per la Liguria collegando Francia e Giordania, evidenziano la centralità italiana nelle dorsali di internet. Rete Elettrica: Terna gestisce circa 1.800 km di cavi elettrici sottomarini, tra cui il tecnologico Tyrrhenian Link, ponendo l’Italia all’avanguardia per la resilienza energetica.

La Difesa: Come sta reagendo l’Italia e l’Europa

Monitoraggio Crescente: Le autorità italiane stanno aumentando il monitoraggio e la vigilanza sui cavi strategici.

Le autorità italiane stanno aumentando il monitoraggio e la vigilanza sui cavi strategici. Sicurezza NATO/UE: L’Italia ospita reti della NATO per la protezione delle infrastrutture sottomarine critiche.

L’Italia ospita reti della NATO per la protezione delle infrastrutture sottomarine critiche. Protezione Fisica: Nelle zone costiere, i cavi vengono solitamente interrati utilizzando aratri sottomarini per proteggerli da ancore e attività di pesca.

