La Commissione Ue ha stanziato 5,8 milioni di euro per la creazione dei primi due hub regionali per i cavi sottomarini, nel Baltico e nel Mediterraneo. Lancia inoltre oggi un bando da 40 milioni per incrementare la capacità europea di riparazione dei cavi sottomarini di comunicazione.

Per contrastare il rischio di attacchi ai cavi sottomarini nel Baltico e nel Mediterraneo, la Commissione Ue ha stanziato 5,8 milioni di euro per la creazione dei primi due hub regionali per i cavi sottomarini, nel Mar Baltico e nel Mar Mediterraneo. Lancia inoltre oggi un bando da 40 milioni di euro per incrementare la capacità europea di riparazione dei cavi sottomarini di comunicazione.

Queste due iniziative contribuiscono all’attuazione del Piano d’azione dell’UE sulla sicurezza dei cavi, sostenendo la sicurezza e la resilienza dei cavi sottomarini critici per la trasmissione di dati ed energia in Europa e rafforzando la nostra capacità collettiva di monitorare, individuare e rispondere alle minacce che prendono di mira le infrastrutture sottomarine critiche.

Primi hub regionali per i cavi sottomarini: nel Baltico e nel Mediterraneo

Un hub regionale per il Mar Baltico, che riceverà 2,5 milioni di euro, rafforzerà i meccanismi regionali di sorveglianza e risposta. Il progetto consoliderà i centri operativi di sicurezza nazionali e transfrontalieri, migliorerà le piattaforme di condivisione delle informazioni e aumenterà la capacità di individuare e prevenire le minacce alle infrastrutture marine critiche in quest’area particolarmente sensibile. La Finlandia coordinerà l’hub insieme a Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia e Svezia.

Nella regione del Mediterraneo, un Hub, finanziato con 3,3 milioni di euro, combinerà procedure e strutture decisionali condivise con una piattaforma tecnologica federata, consentendo lo scambio di informazioni quasi in tempo reale, il rilevamento di anomalie e una risposta coordinata agli incidenti transfrontalieri. L’Italia coordinerà l’hub insieme a Grecia, Cipro e Malta.

Il Centro europeo di competenza in materia di cibersicurezza (ECCC) svolge un ruolo centrale nella creazione di questi hub in tutta l’UE, gestendo il bando di gara e assegnando i finanziamenti.

40 milioni di euro per la riparazione dei cavi sottomarini nel Mediterraneo e nell’Atlantico

Finanziato dal Connecting Europe Facility – CEF Digital, il nuovo bando da 40 milioni di euro, lanciato oggi, ha l’obiettivo di garantire una risposta rapida ed efficace alle principali interruzioni dei cavi sottomarini in situazioni di emergenza. Il bando, incentrato sul Mediterraneo, sull’Atlantico e su altri bacini marittimi, finanzia moduli adattabili che saranno posizionati strategicamente per servire tali bacini. I moduli possono essere installati e dispiegati rapidamente da navi di riparazione esistenti, su richiesta dei nuovi Hub di sorveglianza regionali o di altre autorità competenti.

Questo fa seguito a un primo bando pilota del valore di 20 milioni di euro, lanciato nella primavera del 2026 per finanziare i moduli di riparazione nel Mar Baltico.

La Commissione Ue ha annunciato un budget di 347 milioni di euro per finanziare la messa in sicurezza e resilienza dei cavi sottomarini.

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