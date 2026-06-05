Stati Uniti, la FCC rafforza i controlli e limita la presenza cinese nelle infrastrutture strategiche

I cavi sottomarini rappresentano una delle infrastrutture più critiche e meno visibili dell’economia digitale globale. Attraverso una rete di oltre 400 collegamenti posati sui fondali oceanici transita circa il 99% del traffico Internet internazionale, comprese comunicazioni finanziarie, dati industriali, servizi cloud, contenuti digitali e comunicazioni governative. È proprio per il valore strategico e geopolitico di questa rete che gli Stati Uniti hanno deciso di rafforzare in modo significativo il quadro normativo che disciplina il settore.

La Federal Communications Commission (FCC), l’autorità federale statunitense per le telecomunicazioni, ha annunciato un pacchetto di nuove regole destinate ad aumentare il livello di controllo sulle infrastrutture sottomarine e a ridurre i rischi legati alla sicurezza nazionale. La decisione, si legge sulla Reuters, si inserisce in un contesto di crescente competizione tecnologica tra Washington e Pechino e di crescente attenzione verso la vulnerabilità delle infrastrutture critiche sottomarine.

Licenze obbligatorie per gli apparati più sensibili

Tra le novità più rilevanti figura l’introduzione, per la prima volta, dell’obbligo di licenza per gli operatori delle cosiddette Submarine Line Terminal Equipment (SLTE), le apparecchiature terminali che svolgono una funzione essenziale nei sistemi di cavi sottomarini.

Questi apparati costituiscono il punto di collegamento tra il cavo posato sul fondale marino e le reti terrestri negli Stati Uniti. Si tratta di una componente particolarmente sensibile perché gestisce la trasmissione e l’instradamento dei dati che attraversano gli oceani.

Secondo la FCC, il controllo di questi apparati è diventato cruciale per prevenire attività di spionaggio, intercettazioni o compromissioni delle reti di comunicazione internazionali.

Procedure accelerate per gli operatori considerati affidabili

Parallelamente al rafforzamento dei controlli, la FCC intende introdurre un percorso autorizzativo accelerato per le aziende considerate affidabili sotto il profilo della sicurezza nazionale.

Per accedere al cosiddetto fast-track, gli operatori dovranno adottare rigorosi standard di protezione contro attività di spionaggio e incidenti di sicurezza, garantire il monitoraggio continuo della conformità normativa e impegnarsi a non utilizzare apparecchiature considerate a rischio per la sicurezza nazionale.

La misura potrebbe tradursi in un vantaggio competitivo per alcuni dei principali gruppi tecnologici americani che negli ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre più centrale nella realizzazione e nel finanziamento delle reti sottomarine globali.

Tra i soggetti potenzialmente favoriti figurano Meta, la società madre di Facebook, e Google, controllata di Alphabet, entrambe protagoniste di importanti investimenti in nuove dorsali oceaniche destinate a sostenere la crescita esponenziale del traffico dati generato dai servizi cloud, dall’intelligenza artificiale e dalle piattaforme digitali.

Una nuova barriera contro la tecnologia cinese

Le nuove disposizioni rappresentano anche un ulteriore passo nella strategia americana di contenimento dell’influenza tecnologica cinese. Già nel 2024 la FCC aveva vietato l’impiego di apparecchiature e servizi forniti da aziende inserite nella propria lista di soggetti ritenuti una minaccia per la sicurezza nazionale all’interno delle infrastrutture sottomarine.

Tra le aziende coinvolte figurano Huawei, ZTE, China Telecom e China Mobile.

Le nuove regole, tuttavia, potrebbero estendere ulteriormente il perimetro delle restrizioni, arrivando a escludere non soltanto le società già presenti nelle liste nere federali ma, più in generale, apparecchiature provenienti dalla Cina o da altri Paesi classificati dagli Stati Uniti come “avversari stranieri”.

L’obiettivo dichiarato è ridurre il rischio che componenti critici possano essere utilizzati per attività di raccolta di informazioni sensibili o per operazioni di sabotaggio.

Le preoccupazioni per la sicurezza delle infrastrutture sottomarine. Il patto AUKUS

La stretta regolatoria arriva in un momento in cui Washington guarda con crescente preoccupazione alla sicurezza delle infrastrutture sottomarine. Da oltre un anno esponenti dell’amministrazione statunitense e delle agenzie di sicurezza evidenziano i rischi legati sia alle capacità tecnologiche della Cina sia alle attività della Russia.

Le preoccupazioni non riguardano esclusivamente il possibile spionaggio. Negli ultimi anni diversi episodi di danneggiamento di cavi sottomarini in varie aree del mondo hanno alimentato il dibattito sulla vulnerabilità delle infrastrutture critiche che sostengono la connettività globale.

A maggio Stati Uniti Gran Bretagna e Australia hanno siglato un accordo per il monitoraggio e la protezione delle infrastrutture critiche sottomarine sia di comunicazione, sia energetiche, da possibili attacchi ibridi condotti da attori ostili.

I tre Paesi, nell’ambito del patto di Difesa trilaterale AUKUS, svilupperanno veicoli autonomi senza equipaggio da sguinzagliare negli Oceani di tutto il mondo (Golfo Persico e Mar Rosso compresi) onde prevenire ed impedire sabotaggi ai cavi sottomarini. Questi droni subacquei saranno armati e supportati da una rete di sensori all’avanguardia.

Ad aprile il presidente della Commissione Esteri del Senato statunitense, il repubblicano Jim Risch, ha chiesto nuove iniziative per affrontare quelli che ha definito crescenti rischi per la sicurezza nazionale. Secondo Risch è necessario sviluppare una strategia internazionale volta sia a identificare i responsabili di eventuali sabotaggi sia a rafforzare la resilienza delle reti sottomarine per limitarne l’impatto economico e strategico.

Un dossier aperto da anni

Le preoccupazioni americane non sono nuove. Già nel 2021 il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva sostenuto la necessità di imporre accordi di sicurezza nazionale ai sistemi di cavi sottomarini che coinvolgevano Google e Meta.

Secondo il Dipartimento, tali misure erano necessarie alla luce dei tentativi attribuiti alla Cina di acquisire dati personali sensibili appartenenti a milioni di cittadini americani.

Da allora il tema dei cavi sottomarini è progressivamente passato da questione tecnica a dossier strategico, entrando a pieno titolo nel confronto tra le grandi potenze.

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