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Cavi sottomarini, dalla Commissione Ue pronti 200 milioni per reti alta capacità

Cavi sottomarini, dalla Commissione Ue pronti 200 milioni per reti alta capacità

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Cavi sottomarini, dalla Commissione Ue pronti 200 milioni per reti alta capacità Space&Underwater

La Commissione europea ha pubblicato due nuovi bandi nell’ambito del Meccanismo per collegare l’Europa (Cef), per un valore complessivo di 200 milioni di euro.

La Commissione europea ha pubblicato due nuovi bandi nell’ambito del Meccanismo per collegare l’Europa (Cef), per un valore complessivo di 200 milioni di euro, destinati a progetti relativi alle reti ad alta capacità, compresi i cavi sottomarini. I candidati interessati devono presentare le loro proposte entro il 30 giugno 2026.

“Questi investimenti sono in linea con gli obiettivi del piano d’azione dell’Ue sulla sicurezza dei cavi e contribuiranno a garantire una connettività sicura e resiliente in tutta l’Unione Europea e oltre”, evidenzia la Commissione in una nota.

Il primo bando stanzia 180 milioni di euro per l’implementazione o il potenziamento significativo delle reti dorsali, migliorando la sicurezza, la capacità e la resilienza dell’infrastruttura digitale dell’Ue. Il bando si concentra sui 13 progetti di cavi di interesse europeo, identificati come aree prioritarie nella relazione sulla sicurezza e la resilienza delle infrastrutture dei cavi sottomarini dell’Ue.

Il secondo bando stanzia 20 milioni di euro a favore di progetti che realizzano aggiornamenti intelligenti delle infrastrutture digitali, consentendo il monitoraggio in tempo reale per proteggere le infrastrutture critiche.

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L'autore

Paolo Anastasio

Paolo Anastasio

Giornalista e Content Manager, Key4biz

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