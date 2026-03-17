La Commissione europea ha pubblicato due nuovi bandi nell’ambito del Meccanismo per collegare l’Europa (Cef), per un valore complessivo di 200 milioni di euro, destinati a progetti relativi alle reti ad alta capacità, compresi i cavi sottomarini. I candidati interessati devono presentare le loro proposte entro il 30 giugno 2026.

“Questi investimenti sono in linea con gli obiettivi del piano d’azione dell’Ue sulla sicurezza dei cavi e contribuiranno a garantire una connettività sicura e resiliente in tutta l’Unione Europea e oltre”, evidenzia la Commissione in una nota.

Il primo bando stanzia 180 milioni di euro per l’implementazione o il potenziamento significativo delle reti dorsali, migliorando la sicurezza, la capacità e la resilienza dell’infrastruttura digitale dell’Ue. Il bando si concentra sui 13 progetti di cavi di interesse europeo, identificati come aree prioritarie nella relazione sulla sicurezza e la resilienza delle infrastrutture dei cavi sottomarini dell’Ue.

Il secondo bando stanzia 20 milioni di euro a favore di progetti che realizzano aggiornamenti intelligenti delle infrastrutture digitali, consentendo il monitoraggio in tempo reale per proteggere le infrastrutture critiche.

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