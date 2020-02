Catherine Graham

Chief financial officer

Darktrace

Cathy Graham entrerà a far parte di Darktrace come nuovo Chief Financial Officer (CFO) il prossimo 10 febbraio.

Con più di vent’anni di esperienza in ambito finanziario nei settori tecnologico, dell’hospitality e del banking, Graham è stata al timone di numerose aziende in periodi di rapida crescita.

Ha guidato quattro offerte pubbliche iniziali di successo (IPO), tra cui 2U, ha raccolto oltre 200 milioni di dollari in finanziamenti di private equity e ha effettuato numerose acquisizioni strategiche.

Già in 2U, azienda leader mondiale nella tecnologia per il mondo education, Graham ha sviluppato una solida esperienza in aziende tecnologiche in iper-crescita. Durante gli otto anni trascorsi come CFO in 2U, ha guidato la crescita della struttura del capitale, ottenendo il riconoscimento “2015 Public Company CFO of the Year” da parte del Northern Virginia Technology Council.

Più recentemente, Graham è stata inserita nella lista del Washington Business Journal come “Women Who Mean Business” 2018, un premio che riconosce le donne d’affari più influenti che hanno lasciato il segno sia nel proprio settore che nella comunità.

Prima di 2U, Graham è stata CFO e Executive Vice President di Online Resources Corp., dove è stata responsabile della supervisione della gestione finanziaria generale, dell’ampliamento della base di investitori e dell’esplorazione di opportunità di business strategiche.

Nel 1998, Graham è stata founding CFO di un provider internazionale di servizi Internet, che lei e un piccolo gruppo di persone hanno creato al tavolo di una cucina.

In quell’occasione ha raccolto 186 milioni di dollari come capitale di rischio, ha effettuato 26 acquisizioni in 24 mesi in 15 Paesi, aumentando il numero di dipendenti da cinque a 1.200 in meno di tre anni, e ha portato la società a raccogliere quasi 400 milioni di dollari all’inizio del 2000.