Cassie ha stabilito un nuovo record. È il primo robot al mondo a percorrere 5 km (video)

Il robot Cassie, sviluppato dalla Oregon State University e prodotto dalla società spin-out Agility Robotics dell’OSU, ha stabilito un nuovo record percorrendo 5 chilometri in poco più di 53 minuti, senza l’aiuto di cavi e con una singola ricarica della batteria.

Cassie è stato sviluppato sotto la direzione del professore di robotica Jonathan Hurst con una sovvenzione da 1 milione di dollari dall’Agenzia per i progetti di ricerca avanzata del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Secondo i suoi inventori è il primo robot a due gambe ad utilizzare l’apprendimento automatico per controllare l’andatura su un terreno all’aperto.

Una delle maggiori sfide nella progettazione di robot bipedi, hanno spiegato i ricercatori, è il bilanciamento dinamico. Trattasi della capacità di mantenere l’equilibrio mentre si cambia posizione o si è in movimento. Nel caso di Cassie, le cui ginocchia si piegano come quelle di uno struzzo, il robot ha imparato a funzionare da solo utilizzando un algoritmo di apprendimento automatico che lo ha aiuta con infinite sottili regolazioni per rimanere in posizione eretta durante il movimento.