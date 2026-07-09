Cassetti celebra cento anni di storia, oltre 600 ospiti al Teatro del Maggio Fiorentino

(Adnkronos) – Una storia iniziata cento anni fa in un piccolo laboratorio ai piedi di Ponte Vecchio e diventata uno dei simboli dell’arte orafa fiorentina. È questo il filo conduttore della cerimonia con cui la famiglia Cassetti ha celebrato il centenario dell’azienda al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, alla presenza di oltre 600 ospiti tra dipendenti, collaboratori, clienti, partner commerciali e rappresentanti delle istituzioni.

Ad accogliere gli invitati, nel foyer del Teatro, un percorso espositivo composto da 43 pannelli con fotografie d’epoca, documenti e oggetti simbolo che hanno ripercorso le tappe principali della storia della famiglia: dagli esordi del fondatore Renzo Cassetti nel 1926, passando attraverso gli anni della guerra, l’alluvione di Firenze, la crescita dell’azienda e l’apertura delle dieci boutique, fino all’affermazione internazionale del marchio.

La serata è poi proseguita nella sala principale con la proiezione di un video dedicato ai cento anni di Cassetti, un racconto che ha intrecciato passato, presente e futuro dell’azienda, seguito dagli interventi del presidente Andrea Cassetti, di Maria Grazia Cassetti e delle autorità istituzionali. Hanno preso parte alla celebrazione, tra gli altri, la sindaca di Firenze Sara Funaro che ha consegnato un riconoscimento del Comune per i cento anni di attività, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e il sovrintendente del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Carlo Fuortes. Ospite a sorpresa è stato Giorgio Panariello. Sul palco anche la terza generazione della famiglia, rappresentata da Filippo Cassetti e Lorenzo Cassetti. A condurre l’evento il giornalista Francesco Selvi.

Più che una ricorrenza, il centenario ha rappresentato l’occasione per raccontare una storia familiare ed imprenditoriale che attraversa un secolo di vita fiorentina. Una storia fatta di artigianato, creatività e capacità di innovare senza perdere il legame con le proprie radici. Dalle prime lavorazioni in argento alle collaborazioni internazionali, fino alle dieci boutique oggi presenti tra Firenze, Prato e Forte dei Marmi, il percorso di Cassetti continua a essere guidato dagli stessi valori tramandati dal fondatore Renzo: umiltà, sacrificio e passione.

“Quello che siamo oggi è il risultato di quello che siamo stati. Vogliamo raccontare alle nuove generazioni la nostra storia e continuare a trasmettere gli insegnamenti di nostro nonno: umiltà, sacrificio e passione”, ha sottolineato Filippo Cassetti. Particolarmente significativo anche il momento dedicato ai dipendenti dell’azienda che sono stati chiamati sul palco del Maggio. “Sono la nostra famiglia”, ha ricordato il presidente Andrea Cassetti, ribadendo il valore delle persone che hanno accompagnato la crescita dell’impresa nel corso dei decenni. “È l’evento più importante della nostra storia, un traguardo sognato a lungo. Con la nostra attività di argenteria con il marchio Cassetti abbiamo portato il nome di Firenze nel mondo grazie alla bellezza, all’ingegno e al saper fare tutto fiorentino”, ha detto tra l’altro Andrea Cassetti.

A conclusione della serata, gli ospiti hanno ricevuto in omaggio il volume “La storia della famiglia Cassetti: cento anni di storia tra arte, guerra, famiglia; dal laboratorio artigiano al simbolo del Ponte Vecchio”, scritto da Andrea Cassetti. Un libro che raccoglie ricordi, testimonianze e immagini di un secolo di vita familiare e imprenditoriale, con lo sguardo già rivolto al futuro e alle nuove generazioni chiamate a custodire e rinnovare una tradizione che da cento anni accompagna la storia di Firenze.

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