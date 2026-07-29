La Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva respinto il ricorso di una consumatrice contro Apple. Il caso riguarda un iPhone, ma il principio affermato può incidere sugli obblighi informativi di tutti i produttori di smartphone.

I produttori di smartphone possono essere tenuti a informare i consumatori sui possibili rischi connessi all’esposizione prolungata alle radiofrequenze, anche quando la scienza non abbia ancora accertato con certezza l’esistenza di danni per la salute.

È il principio affermato dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24015/2026, che ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato barese Fabio Cardanobile e annullato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Bologna.

La vicenda, ricostruita dalla Gazzetta del Mezzogiorno, riguarda una donna emiliana che aveva citato in giudizio Apple Distribution International Ltd, rappresentante europea di Apple, lamentando la lesione del proprio diritto all’autodeterminazione nell’utilizzo di un iPhone SE 5S.

Il caso riguarda dunque uno specifico modello di iPhone, ma il principio giuridico non è legato al sistema operativo iOS né esclusivamente ad Apple. La questione sottoposta alla Cassazione riguarda infatti più in generale gli obblighi informativi dei produttori di telefoni cellulari e potrebbe quindi incidere anche sugli smartphone Android e sugli altri dispositivi presenti sul mercato.

L’assenza di avvertenze

La donna aveva acquistato lo smartphone nel 2016 e dichiarava di averne fatto un uso intensivo: oltre un’ora al giorno di conversazioni e tra le cinque e le sei ore di connessione dati, anche in prossimità di minori.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, nella confezione non avrebbe trovato indicazioni sulle cautele da adottare per limitare l’esposizione alle radiofrequenze, come l’utilizzo di auricolari o vivavoce, la riduzione dell’uso prolungato e l’invito a non tenere il telefono acceso vicino al corpo durante la notte. La domanda posta ai giudici era quindi se, in presenza di possibili rischi per la salute non ancora dimostrati in modo definitivo, il produttore fosse comunque tenuto a fornire informazioni adeguate al consumatore.

L’incertezza scientifica non esclude l’obbligo di cautela

Secondo i giudici della Cassazione, “l’incertezza scientifica non rende il rischio giuridicamente irrilevante e non giustifica un atteggiamento attendista”. Quando un rischio non può essere escluso e l’esposizione presenta caratteristiche tali da renderlo apprezzabile, l’ordinamento può richiedere l’adozione di misure preventive e informative.

L’obbligo di cautela, secondo la Cassazione, può sorgere anche in presenza di studi preliminari, evidenze epidemiologiche incomplete o approfondimenti scientifici non conclusivi, purché tali elementi siano idonei a prospettare un possibile rischio per la salute.

Il diritto all’autodeterminazione del consumatore

Il passaggio più rilevante dell’ordinanza riguarda il diritto all’autodeterminazione. Secondo la Cassazione, il possibile pregiudizio non coincide necessariamente con un danno fisico già verificatosi. Può consistere anche nell’impossibilità di scegliere in modo consapevole se acquistare e utilizzare un prodotto, perché privi delle informazioni necessarie a valutare e ridurre il rischio.

La lesione del diritto all’autodeterminazione potrebbe quindi configurare un danno autonomo e risarcibile, anche indipendentemente dall’accertamento di una patologia causata dall’esposizione alle radiofrequenze.

Il caso torna ora davanti ai giudici di merito, che dovranno rivalutare la domanda della consumatrice applicando i principi indicati dalla Cassazione.

La pronuncia non stabilisce che tutti gli smartphone siano dannosi, né riconosce automaticamente un risarcimento. Afferma però che, quando esiste un rischio non escluso dalla scienza, il produttore può avere l’obbligo di informare il consumatore. Un principio che, pur nato da una causa contro Apple, potrebbe riguardare l’intero mercato della telefonia mobile.

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