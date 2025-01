Caso Starlink, Crosetto smentisce Musk

Anche oggi in primo piano il caso Starlink-Musk.

‘Nessun accordo con Space X. Ma orbita bassa necessaria. Nel caso tavolo tecnico’, così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo al question time della Camera sul presunto accordo tra il Governo italiano e SpaceX/Starlink di Elon Musk.

Domani tocca a Meloni in conferenza stampa.

Anche in Lombardia, opposizione all’attacco: ‘Bando per satelliti su misura per Musk’, secondo il capogruppo del Pd regionale Pierfrancesco Majorino. Muro contro muro su Starlink.

Leggi le notizie della nostra dailyletter

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz