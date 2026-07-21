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Caso Fakir, Salvini: “Irresponsabile alimentare odio verso chi indossa divisa”

Caso Fakir, Salvini: “Irresponsabile alimentare odio verso chi indossa divisa”

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Caso Fakir, Salvini: “Irresponsabile alimentare odio verso chi indossa divisa” Adnkronos

(Adnkronos) – “C’è qualcuno che sta alimentando odio e conflitto nei confronti di chi indossa una divisa. Mi sembra palese e irresponsabile in un momento delicato, anche dal punto di vista internazionale, come questo”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine del 161° anniversario del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, dopo i disordini in piazza a Bologna a seguito della morte di Abderrahim Fakir. 

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Redazione Key4biz

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