Caso Fakir, Salvini: “Irresponsabile alimentare odio verso chi indossa divisa”

(Adnkronos) – “C’è qualcuno che sta alimentando odio e conflitto nei confronti di chi indossa una divisa. Mi sembra palese e irresponsabile in un momento delicato, anche dal punto di vista internazionale, come questo”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine del 161° anniversario del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, dopo i disordini in piazza a Bologna a seguito della morte di Abderrahim Fakir.

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