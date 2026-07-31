Caso Delmastro, Schlein: “La destra smetta di nascondere le chat”

(Adnkronos) – Sul caso Delmastro “chiediamo che non vengano impedite le proprie prerogative ai parlamentari della Repubblica e non venga impedito alla magistratura di fare il proprio lavoro”. Lo ha detto Elly Schlein parlando del caso Delmastro. “Se anche ieri Delmastro ha ribadito che non ha nulla da nascondere, non si capisce perché il governo Meloni e la sua maggioranza continuino a nascondere ossessivamente queste chat”, ha proseguito la leader dem, invocando “trasparenza”.

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