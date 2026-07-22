Caso Delmastro, protesta dei 5 Stelle al Senato: banchi del governo occupati e cartelli “Fuori le chat”

(Adnkronos) – I cori “Vergogna, vergogna” e i cartelli con le scritte “Fuori le chat”. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo al Senato, dopo che la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha negato la richiesta presentata dalla procura di Roma di accedere alle chat fra l’ex sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia. La seduta è stata quindi sospesa.

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