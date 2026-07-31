Caso Delmastro, Dori: “Da Fontana entrata a gamba tesa, sua decisione non politica”

(Adnkronos) – “Non credo affatto che il presidente Fontana abbia preso una posizione di natura politica. È una posizione istituzionale ma quello che io contesto è che questa sia stata una entrata a gamba tesa rispetto alle prerogative che i membri della mia Giunta hanno”. Lo ha detto il presidente della Giunta delle autorizzazioni Devis Dori a proposito delle chat del caso Delmastro.

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