Caso Delmastro, Dori: “Da Fontana entrata a gamba tesa, sua decisione non politica”

(Adnkronos) – “Non credo affatto che il presidente Fontana abbia preso una posizione di natura politica. È una posizione istituzionale ma quello che io contesto è che questa sia stata una entrata a gamba tesa rispetto alle prerogative che i membri della mia Giunta hanno”. Lo ha detto il presidente della Giunta delle autorizzazioni Devis Dori a proposito delle chat del caso Delmastro.
—
politica
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui