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Caso Delmastro, Dori: “Da Fontana entrata a gamba tesa, sua decisione non politica”

Caso Delmastro, Dori: “Da Fontana entrata a gamba tesa, sua decisione non politica”

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Caso Delmastro, Dori: “Da Fontana entrata a gamba tesa, sua decisione non politica” Adnkronos

(Adnkronos) – “Non credo affatto che il presidente Fontana abbia preso una posizione di natura politica. È una posizione istituzionale ma quello che io contesto è che questa sia stata una entrata a gamba tesa rispetto alle prerogative che i membri della mia Giunta hanno”. Lo ha detto il presidente della Giunta delle autorizzazioni Devis Dori a proposito delle chat del caso Delmastro. 

politica

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