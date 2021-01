Terminato il 31 dicembre l’Extra Cashback di Natale, a partire dal 1° gennaio 2021, sono previsti tre ulteriori periodi di cashback, della durata di sei mesi ciascuno.

1° Semestre dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 2° Semestre dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 3° Semestre dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022

Per ciascuno dei tre semestri il numero minimo è di 50 transazioni per ricevere indietro il 10% di quanto speso nei negozi fisici (non sul web), con bancomat, carta di credito, prepagata o applicazioni attivate per il Cashback di Stato. Il rimborso massimo è di 150 euro per una spesa complessiva di 1.500 euro.

Come fare ad attivare il cashback? In diversi modi

Ecc..

Il rimborso speciale: il Super Cashback

In aggiunta al rimborso del cashback, i primi 100.000 partecipanti che – nel singolo periodo del Programma (ad eccezione del periodo sperimentale con l’Extra Cashback di Natale) – abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con Strumenti di Pagamento elettronico hanno diritto a un rimborso speciale di tipo forfettario: il cosiddetto “Super Cashback”) pari a € 1.500.

Se più Aderenti si collocano a pari merito nella graduatoria per ottenere il “Super Cashback”, avrà priorità l’Aderente che per primo, in base alla marca temporale dell’ultima transazione, abbia totalizzato il numero di transazioni utili per l’ingresso in graduatoria.

Al termine di ogni periodo di riferimento, il conteggio del numero di transazioni riparte da zero per ognuno degli aderenti. Se hai già maturato il diritto a un “Super Cashback” durante un Semestre, puoi comunque provare a ottenere un ulteriore “Super Cashback” nei Semestri successivi del Programma.

Periodi del Programma Tipologia di rimborso Periodo sperimentale (08-31 dicembre 2020) Percentuale: Extra Cashback di Natale del 10% per un minimo di 10 transazioni 1° Semestre (1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021) Percentuale: Cashback del 10% per un minimo di 50 transazioni a periodoSpeciale: Super Cashback di € 1500, se tra i primi 100.000 Aderenti con il maggior numero di transazioni nel periodo. 2° Semestre (1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021) 3° Semestre (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022)

Come e quando sono erogati i rimborsi?

L’erogazione dei rimborsi da parte di Consap S.p.A. avviene tramite bonifico sul codice IBAN a te intestato, che hai indicato al momento dell’adesione al Programma o successivamente, e comunque entro e non oltre la scadenza di ciascun periodo di riferimento.

Con l’inserimento dell’IBAN, autorizzi l’istituto ove è radicato il tuo conto a comunicare i dati necessari per verificare se il Codice Fiscale da te fornito corrisponda ad almeno un intestatario del codice IBAN indicato o a un conto di sistema. Maggiori informazioni sui dati trattati sono disponibili nell’Informativa Privacy.

Nella tabella qui di seguito sono indicati i mesi in cui la società Consap S.p.A. provvederà all’erogazione dei rimborsi maturati dai partecipanti per ciascuno dei periodi del Programma Cashless:

Periodi del Programma Tipologia di rimborso Periodo sperimentale (08-31 dicembre 2020) Percentuale: Extra Cashback di Natale del 10% per un minimo di 10 transazioni 1° Semestre (1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021) Percentuale: Cashback del 10% per un minimo di 50 transazioni a periodoSpeciale: Super Cashback di € 1500, se tra i primi 100.000 Aderenti con il maggior numero di transazioni nel periodo. 2° Semestre (1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021) 3° Semestre (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022)

E se si supera il limite massimo delle risorse stanziate?

Il Governo precisa che “Nel caso in cui l’importo totale dei rimborsi dovuti agli Aderenti dovesse superare il limite massimo delle risorse stanziate dalla legge per il Programma per il periodo di riferimento, l’ammontare dei rimborsi sarà proporzionalmente ridotto per ciascun Aderente”.