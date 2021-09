Cashback di Autostrade: al via da domani

La nostra giornata in pillole.

In primo piano il cashback dei pedaggi. Con l’app ‘Free to X’, di Autostrade per l’Italia, sarà possibile chiedere da domani il rimborso dal 25% fino al 100% del costo del pedaggio per i ritardi, di almeno 15 minuti, causati dai cantieri. Per quanto riguarda DAZN, la Lega di Serie A propensa a concedere più tempo alla piattaforma streaming per risolvere i problemi di trasmissione mentre l’Associazione Utenti Pubblicitari terrà un consiglio straordinario il 27 settembre. Vergari (Adiconsum): ‘Estendere ai consumatori l’accordo con bar e ristoranti’

Infine i rincari dell’energia annunciati ieri dal ministro Cingolani. Il vice presidente della Commissione europea, Frans Timmermans, ha invitato ad accelerare sulla transizione ecologica..

Autostrade, l’app per chiedere il cashback per i ritardi causati dai cantieri

di Luigi Garofalo

Autostrade, possibile chiedere il cashback per i ritardi causati dai cantieri. Come funziona l'app 'Free to X' scaricabile su iOS e Android.

Dazn, la Lega rassicura ma sponsor pronti a sciopero. Adiconsum protesta

di Paolo Anastasio

La Lega di Serie A propensa a concedere più tempo alla piattaforma streaming, assemblea straordinaria dell'Upa il 27 settembre.

Il prezzo dell’energia aumenta, Timmermans (UE): “Puntare su rinnovabili”

di Flavio Fabbri

Il vicepresidente della Commissione UE, Timmermans: "Prezzo dell'energia aumenta, accelerare con la transizione ecologica".

Top manager Italia: sul podio più alto Starace (ENEL)

di Flavio Fabbri

Nuova edizione della classifica Top Manager Reputation agosto 2021. Sul podio Starace, Descalzi e Messina.

eSim, entro il 2025 le SIM classiche potrebbero scomparire. I numeri

di Piermario Boccellato

In base a uno studio dell'istituto di ricerca MarketsandMarkets, il mercato potrebbe raggiungere i 978,3 milioni di dollari entro il 2023.

Elezioni Campidoglio: Gualtieri incontra esponenti del mondo culturale romano

di Angelo Zaccone Teodosi

Il candidato del Partito Democratico a Sindaco di Roma è il primo ad incontrare esponenti del mondo culturale.

Inps, online il simulatore per il riscatto della laurea ai fini pensionistici

di Luigi Garofalo

ll simulatore Inps indica, orientativamente, la cifra da pagare, anche in 120 rate, e con vantaggi fiscali per riscattare la laurea.

O-RAN Alliance si muove per spegnere le preoccupazioni americane

di Paolo Anastasio

La O-RAN Alliance prende provvedimenti per spegnere eventuali preoccupazioni americane rispetto ai suoi partecipanti.

Carne e latticini emettono il doppio della CO2 rispetto al cibo vegetale

di Flavio Fabbri

Uno studio internazionale ha calcolato quanto inquina l'industria del cibo: la carne e il latte molto di più dei cibi a base vegetale.

Mario Draghi fra Presidenza del Consiglio e Presidenza della Repubblica?

di Gianfranco Pasquino

Mario Draghi, ritratto politico: un bilancio della sua presenza a Palazzo Chigi e una previsione sul suo futuro istituzionale.

La centralità dell’integrazione nel processo di transizione digitale delle imprese

di Flavio Fabbri

Come scegliere servizi e soluzioni per il proprio percorso digitale? Che cos'è l'integrazione e che ruolo riveste un trust service provider?

