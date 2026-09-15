Consultare le stime dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici sull’intero territorio nazionale. È questo l’obiettivo dichiarato di Cartoradio, il nuovo servizio pubblico e gratuito messo a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), realizzato dalla Fondazione Ugo Bordoni. Sia ben chiaro, si tratta di semplici stime e non di misurazioni sul campo. “I valori visualizzati da Cartoradio non costituiscono misurazioni effettuate sul territorio, ma stime ottenute mediante modelli di calcolo. Le misurazioni strumentali sul campo restano di competenza delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA)”, si legge nella nota del MIMIT.

A cosa serve Cartoradio?

Nelle intenzioni del MIMIT, Cartoradio serve al cittadino per conoscere i livelli di esposizione previsti e agli operatori per sapere dove possono installare nuovi trasmettitori senza andare a fare misure dei livelli.

È tutto calcolato a partire dai dati forniti dagli operatori al Mimit presenti nel catasto del ministero.

Risponde alle previsioni del nuovo codice e al principio di effettività. Dovrebbe dissuadere gli operatori da accaparrare spazio elettromagnetico. Accontenta così anche l’antitrust.

Come funziona

Attraverso una mappa interattiva, gli utenti possono individuare una località o un’area di interesse e visualizzare i livelli stimati di campo elettrico, elaborati attraverso modelli numerici e cartografici sulla base dei dati ufficiali del Ministero.

In altre parole, inserendo un indirizzo o una località nel campo di ricerca del sito, si ottiene una mappatura della media di esposizione. Il colore della mappa dipende dalla media di esposizione presumibilmente.

Le stime sono elaborate a partire dalla base dati ufficiale del MIMIT e, per gli impianti radiomobili, dal Catasto delle Sorgenti Radiomobili, aggiornato trimestralmente dagli operatori. I dati sono rappresentati in forma aggregata e anonimizzata, senza riferimenti ai singoli operatori o impianti.

Il metodo ARPA prevale nella misurazione

Lo strumento utilizzato da Cartoradio per misurare i livelli di esposizione, però, non prende in considerazione i palazzi e le costruzioni, quindi è gioco forza parziale. Si tratta quindi di uno strumento innovativo e certamente utile, che tuttavia non restituisce una fotografia reale e dettagliata del grado di emissioni sul territorio anche perché una cartografia con una risoluzione di 100 metri per 100 metri non può tenere conto del fatto che dentro casa e fuori casa i livelli sono diversi.

Presumibilmente si dovrebbe trattare dei livelli medi calcolati sulle 24 ore, anche se non è precisato.

Aree bianche su tutto il territorio

Quello che spicca da una vista complessiva della mappa nazionale di Cartoradio è la persistenza di aree bianche, quindi totalmente prive di esposizione elettromagnetica, che di fatto evidenzia la presenza di numerose zone ancora scoperte e in totale digital divide nel nostro paese. Il che avvalora le numerose denunce dell’UNCEM (Unione Nazionale Comuni e Comunità Enti Montani), che a sua volta stima una copertura nulla nel 27% dei comuni montani del Paese. Peraltro a fine mese sarà presentata la mappa aggiornata del digital divide dell’UNCEM.

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