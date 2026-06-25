»
»
Cartabellotta: “Il Ssn fatica ad adattarsi alla rivoluzione digitale”

Cartabellotta: “Il Ssn fatica ad adattarsi alla rivoluzione digitale”

di |
Cartabellotta: “Il Ssn fatica ad adattarsi alla rivoluzione digitale” Adnkronos

(Adnkronos) – “La trasformazione digitale offre grandissime opportunità in tutti gli ambiti: il vero problema è che noi non riusciamo a colmare il gap tra la capacità della tecnologia di svilupparsi continuamente e molto rapidamente e la capacità del Servizio sanitario nazionale di adattarsi a questa evoluzione da un punto di vista organizzativo, amministrativo e burocratico”. A dirlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, a margine della seconda giornata di ‘We Make Future 2026’, il festival dedicato alla tecnologia e all’innovazione digitale fino a domani nei padiglioni di BolognaFiere.  

“Questo gap si allarga continuamenteù – spiega Cartabellotta – quindi dobbiamo riuscire a rendere accessibili ai pazienti che ne hanno bisogno tutte le innovazioni tecnologiche e farmacologiche in modo da non creare disparità di accesso, perché oggi si stanno creando disuguaglianze digitali che si aggiungono a quelle già esistenti. Quindi bisogna investire sull’alfabetizzazione digitale e sull’informazione di cittadini e pazienti”.  

In quest’ottica, “We Make Future rappresenta una sorta di punta di diamante nella divulgazione di questi strumenti ma si parla sempre tra addetti ai lavori: mi piacerebbe che anche le istituzioni sanitarie partecipassero in maniera proattiva a questo tipo di manifestazioni perché è fondamentale modificare l’assetto normativo che va ad ostacolare l’applicazione dell’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Ssn” conclude Cartabellotta. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche