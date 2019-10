Tutti i Comuni della regione sono abilitati al rilascio del documento elettronico per chi ne fa richiesta. Mazzini (Lepida): “I cittadini dell’Emilia Romagna dispongono di una ulteriore chiave, oltre a SPID, per l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. Cie strumento indispensabile per la trasformazione digitale”.

Al momento, in Emilia Romagna, i cittadini possono accedere a 323 servizi online offerti dagli enti pubblici regionali grazie all’utilizzo della Carta di identità elettronica (Cie). Oggi, più di un milione di residenti sono già in possesso del documento, frutto della collaborazione tra Lepida, società in house della Regione, e il Poligrafico e Zecca dello Stato italiano, che, insieme al Ministero dell’Interno, hanno curato e reso possibile la realizzazione del progetto Cie.

I servizi accessibili nella massima sicurezza sono quelli elencati in rete dal sistema FedERa, tra cui: effettuare pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione; richiedere un pass speciale per una disabilità; cercare libri alla Biblioteca Civica; utilizzare l’elearning sul portale dell’Università; autenticarsi per accedere ai servizi demografici; sbrigare pratiche relative al settore vitivinicolo.

“I cittadini dell’Emilia Romagna dispongono di una ulteriore chiave, oltre a SPID, per l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione grazie alla valorizzazione e ad una forte sinergie tra l’esperienza regionale e le iniziative nazionali”, ha commentato in una nota aziendale Gianluca Mazzini, Direttore Generale di Lepida.

“L’identità digitale è uno strumento indispensabile per la trasformazione digitale che l’Emilia Romagna persegue a favore di tutti i propri cittadini”, ha quindi aggiunto il Direttore.

“Con la Carta d’Identità Elettronica, il Poligrafico e Zecca dello Stato si conferma in prima linea nell’azione di tutela dell’identità e semplificazione dei servizi al cittadino – ha affermato Paolo Aielli, Amministratore Delegato del Poligrafico e Zecca dello Stato Spa – la nostra azienda è orgogliosa di contribuire alla realizzazione dello status di cittadino digitale dell’Emilia Romagna e, contemporaneamente, dell’Unione Europea”.

La sicurezza di questo strumento, hanno precisato da Lepida, è stata ricordata dalla Commissione europea stessa, a margine del 13° Cooperation Network eIDAS – Electronic Identification Authentication and Signature del 2018, che ne ha riconosciuto la conformità al più alto livello di sicurezza previsto dal Regolamento CE 910/2014.

Oggi in Italia sono 12,6 milioni circa i cittadini in possesso della Cie, “uno strumento che offre la più alta garanzia di tutela della propria identità per l’accesso a tutti i servizi digitali offerti da enti pubblici e privati, in Italia e in ogni Stato membro dell’Unione Europea”, si legge sul sito di Lepida.

In Emilia Romagna sono 331 (su 340 totali) i Comuni che hanno attivato la Cie.

Da questa estate, il servizio “Agenda CIE”, tramite cui si prenotava un appuntamento nel proprio Comune per il rilascio della Carta d’Identità, è stato sostituito dalla nuova piattaforma “Prenotazioni CIE”, disponibile all’indirizzo https://www.prenotazionicie.interno.gov.it.