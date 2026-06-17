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Carta d’identità cartacea non va rifatta più entro il 3 agosto

Carta d’identità cartacea non va rifatta più entro il 3 agosto

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Carta d’identità cartacea non va rifatta più entro il 3 agosto Dailyletter

Oggi in apertura il dietrofront del Governo sullo stop alla carta d’identità cartacea. 

Il CdM annulla l’obbligo di passaggio alla CIE fissato per il 3 agosto a causa dei ritardi nello smaltimento delle pratiche da parte di alcuni Comuni, dove i tempi di attesa sono anche di tre mesi.

Allarme AI della Presidente della Bce Christine Lagarde: “Siamo sempre più dipendenti, assicuriamoci che AI non diventi crisi finanziaria”.

G7 e AI, nasce il club dei Paesi “trusted”. Mentre Washington limita l’accesso ai modelli AI più avanzati per motivi di sicurezza nazionale, i Paesi europei chiedono di essere riconosciuti come “trusted partners”. Al G7 di Évian si gioca una partita decisiva per sovranità tecnologica, cybersecurity e competitività industriale.

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Redazione Key4biz

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