L’Italia si conferma il paese delle proroghe. L’obbligo di passare alla CIE (Carta d’Identità Elettronica) entro il 3 agosto di quest’anno è saltato. Alcuni Comuni non ce la facevano a smaltire i picchi di domanda, che in alcuni casi si sono tradotti in tre mesi di attesa. E così si è preferito rimandare la scadenza.

Lo ha comunicato ieri il Consiglio dei Ministri, con una nota in cui fa sapere che “per garantire l’efficacia del documento di identità, si stabilisce che le carte d’identità cartacee non ancora scadute mantengano la propria validità fino alla naturale scadenza, anche oltre il termine del 3 agosto 2026, per determinate finalità e nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi. Nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica, i comuni potranno inoltre rilasciare un documento di identità provvisorio”. Il provvedimento è stato inserito nella bozza del DL Sport varato ieri in CdM.

Carta d’identità cartacea resta valida fino a scadenza, e non oltre il 31 gennaio 2027

Insomma, il documento cartaceo resta valido fino alla scadenza naturale, a meno che questa non arrivi oltre il 31 dicembre del 2027. Una proroga di sei mesi che è ulteriormente prorogabile dai sindaci a tutto il 2027, con la possibilità di rilasciare nelle more della CIE un documento d’identità provvisorio, valido per sei mesi e non rinnovabile.

Tutto questo non vale però per l’espatrio. Per andare all’estero lo devi fare entro il 3 agosto 2026, quindi in questo caso non c’è esenzione e non ci sono tempi supplementari. Per chi vuole andare all’estero, quindi, ci vuole la CIE e la cartacea non sarà più accettata.

Per i 70enni tutto come prima, non cambia nulla.

C’è ancora tempo per fare la CIE

Quindi, avviso ai cittadini: c’è ancora tempo per fare la CIE. Il Governo ha valutato che gli uffici comunali non sarebbero stati in grado di smaltire la domanda crescente per i rinnovi della carta d’identità che sono piovuti negli uffici anagrafici.

Il Comune di Roma era corso ai ripari per gestire la pioggia di domande con una serie di open day nei weekend di giugno e con un sito ad hoc per smaltire al meglio le pratiche nei diversi municipi della Capitale.

La carta d’identità cartacea non muore il 3 agosto

In sintesi, la carta d’identità cartacea non muore più il 3 agosto, ma resta in vita quanto meno fino alla fine di gennaio 2027. Un po’ di respiro in più per gli uffici Comunali e per milioni di cittadini che possono viaggiare ad agosto senza più avere l’ansia o lo stress di rinnovare la carta d’identità cartacea.

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