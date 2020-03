Da domani e fino al 31 marzo 2020 sarà possibile acquistare con la Carta del docente ulteriori strumenti per la didattica a distanza, non solo PC.

I docenti possessori della Carta del docente fino a fine mese possono utilizzare il bonus per acquistare anche webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili.

Azzolina: “Vogliamo migliorare la didattica a distanza in questo momento di emergenza”

La novità è stata annunciata dalla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina spiegando che “l’intervento di ampliamento degli hardware acquistabili con la Carta ha l’obiettivo di sostenere l’aggiornamento professionale degli insegnanti per migliorare l’organizzazione delle diverse forme di didattica a distanza in questo momento di emergenza”.

L’iniziativa si inserisce nelle azioni adottate dal Miur per supportare la didattica a distanza, in quanto le attività in classe sono sospese fino al 3 aprile. “Questa”, ha aggiunto Azzolina, “è solo una delle misure che stiamo mettendo in atto per supportare le azioni che scuole e docenti stanno attivando, in queste ore, per garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi”.

Carta del docente, tutti i beni acquistabili

Sul sito della Carta sono state aggiornate anche le FAQ relative ai beni acquistabili.