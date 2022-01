Caro energia, stangata da 6 miliardi sulle famiglie

La sintesi della giornata.

Il caro bollette pesa per sei miliardi sulle famiglie e costerà quasi un punto di PIL, le misure del Governo però potrebbero non bastare a coprire il buco.

Una relazione della Corte dei Conti UE mette in guardia: “notevoli ritardi” nella realizzazione delle reti telefoniche mobili 5G, pertanto occorre uno “slancio rinnovato” per accelerarne il dispiegamento.

Tariffe mobili, nel 2022 infine i canoni diminuiscono di oltre il 4% e il mercato offre circa il 24% in più di traffico dati incluso nei pacchetti.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.