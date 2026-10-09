Caro energia, gas +12,7% e PUN +82% da febbraio: quanto pesano i rincari sulle bollette

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Il caro energia torna a pesare sulle bollette autunnali delle famiglie italiane. La crisi geopolitica internazionale prosegue e le tensioni si riflettono sui mercati dell’energia, spingendo verso l’alto i prezzi all’ingrosso di luce e gas. I recenti aggiornamenti delle tariffe fissate dall’ARERA per gli utenti vulnerabili mostrano in modo evidente i rincari ed evidenziano in che modo l’aumento dei costi all’ingrosso si traduce in una maggiore spesa per le famiglie.

Tenere sotto controllo le evoluzioni dei prezzi dell’energia e monitorare le opzioni disponibili sul mercato libero è la soluzione migliore per risparmiare sulle bollette. Con il comparatore di SOStariffe.it si possono confrontare velocemente le migliori offerte luce e le migliori offerte gas dei fornitori partner e verificare la loro convenienza, anche mettendo a paragone le opzioni a prezzo bloccato e quelle a prezzo indicizzato.

Bollette del gas: il prezzo della materia prima è ai massimi del 2026

Alla vigilia dell’inverno, il prezzo all’ingrosso del gas ha raggiunto il livello più alto dell’anno. A inizio ottobre l’ARERA ha comunicato l’aggiornamento delle tariffe applicate al regime di tutela della vulnerabilità e, rispetto al mese precedente, il costo della materia prima ha fatto registrare un rincaro del 22,85%.

Il valore medio del PSV, usato come riferimento dall’ARERA per fissare le tariffe gas per gli utenti vulnerabili, si è attestato a 78,80 €/MWh, pari a 0,843 €/Smc. Per gran parte dell’anno le quotazioni all’ingrosso del gas si sono mantenute al di sotto dei 50 €/MWh, per poi far registrare un aumento sostenuto a partire da agosto.

Prezzo della luce: il PUN mai così in alto quest’anno

I rincari interessano anche il prezzo all’ingrosso dell’elettricità. A contribuire alla salita dei prezzi è anche il valore di mercato del gas, che continua ad avere un ruolo importante nella produzione dell’energia elettrica e quindi nel processo di formazione del prezzo di quest’ultima.

Sul mercato, le quotazioni dell’elettricità sono al livello più alto dell’anno e il PUN da febbraio, quando è iniziata la guerra in Iran, è salito dell’82%. Se a febbraio il costo all’ingrosso era di 114 €/MWh, a settembre ha superato quota 200 €/MWh.

L’impennata delle quotazioni dell’elettricità nelle ultime settimane risulta ancora più evidente se si osserva l’andamento delle tariffe applicate alle utenze servite in regime di maggior tutela. Per il quarto trimestre, infatti, il rincaro rispetto al trimestre precedente è del 37,3%.

Bollette luce e gas in forte aumento: cosa si può fare?

Osservare l’evoluzione delle tariffe applicate agli utenti vulnerabili consente di avere un’indicazione sull’andamento del mercato energetico e di individuare con maggiore tempestività le variazioni dei prezzi all’ingrosso.

La congiuntura al momento è negativa, con la spesa per le bollette che è in continuo aumento. Per gli utenti vulnerabili del gas, circa 2,3 milioni di famiglie, l’aumento nella bolletta relativa ai consumi di settembre si traduce nel 12,7% di spesa in più su base mensile, tenendo conto dei consumi dell’utente tipo.

Per l’utente tipo vulnerabile dell’energia elettrica, invece, l’aggiornamento fa salire la spesa annua del 9,3% (l’aumento complessivo della componente legata alla materia prima è parzialmente compensato dalla discesa dei costi di dispacciamento, mentre la spesa per gli oneri di sistema si mantiene stabile).

È importante sottolineare che questi aumenti riguardano direttamente le condizioni economiche applicate agli utenti vulnerabili, ma il fenomeno dei rincari non si limita a questo segmento del mercato.

Gli aumenti rilevati di PUN e PSV interessano in generale i mercati energetici e possono avere ripercussioni anche sulle offerte del mercato libero. Gli effetti dei rincari sulle bollette, in ogni caso, dipendono dalle condizioni economiche previste dal contratto di fornitura e dalla tipologia di tariffa attivata.

In questo contesto, confrontare le offerte luce e gas del mercato libero aiuta a individuare la soluzione più economica e adatta alle proprie esigenze. Ci si può orientare verso le offerte a prezzo fisso, che bloccano il valore della componente energia per un determinato periodo e che quindi proteggono da eventuali rincari del PSV o del PUN, oppure verso le offerte a prezzo indicizzato, che seguono l’andamento del prezzo di riferimento e permettono di beneficiare di future riduzioni negli indici di mercato.

Oltre a tener conto dei prezzi attuali, nella scelta della tariffa luce o gas da attivare, è importante considerare anche le previsioni sull’andamento futuro del mercato. Inoltre, è consigliabile fare una stima della spesa annuale in base alle proprie abitudini e fare un’analisi della bolletta, per comprendere quanto incidono i consumi, quali sono le principali voci di spesa e quanto si può risparmiare scegliendo le tariffe più convenienti del mercato.

In un momento di forte volatilità dei prezzi come quello attuale, il confronto delle offerte diventa fondamentale e con il comparatore di SOStariffe.it si possono mettere a confronto le offerte luce e gas di più fornitori partner, avendo una stima personalizzata del possibile risparmio.

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