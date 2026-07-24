Caro carburanti, vertice Meloni-Giorgetti: ipotesi accise mobili

(Adnkronos) –

Governo al lavoro sul caro benzina. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un confronto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Al centro del colloquio andato in scena oggi, 24 luglio, la situazione economica generale, con particolare attenzione all’andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, anche con riferimento all’eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili.

In giornata, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,968 euro per la benzina e 2,161 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è arrivato di 2,059 euro al litro per la benzina e 2,228 euro per il gasolio.

Con il Brent tornato sopra i 100 dollari per la prima volta dal 22 maggio e la quotazione del gasolio sopra i mille euro per mille litri per la prima volta dal 13 aprile, il prezzo della benzina alla pompa, ha raggiunto il livello massimo del 2026 toccato il 25 maggio scorso, apprestandosi a superare il picco da quasi tre anni, dal 6 ottobre 2023, mentre il gasolio è salito al massimo dal 12 aprile scorso.

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