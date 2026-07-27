Caro carburanti, Cdm oggi per decreto con intervento su accise. Nessun aumento delle sigarette sul tavolo

(Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri si riunisce oggi, lunedì 27 luglio, per il decreto legge con le misure urgenti contro il caro carburanti. La premier Giorgia Meloni e i due ‘vice’ Antonio Tajani e Matteo Salvini sono già a palazzo Chigi. Meloni è arrivata nella sede della presidenza del Consiglio intorno alle 14.30, dopo la visita al cantiere Tav in Val di Susa. Subito dopo la presidente del Consiglio ha varcato il portone di piazza Colonna i leader di Fi e Lega.

A quanto apprende AdnKronos da fonti di maggioranza l’ipotesi di aumento del costo delle sigarette per trovare parte della copertura per finanziare il decreto carburanti non sarà affrontata nel Consiglio di oggi. A esprimere contrarietà alla misura sarebbe, infatti, il partito della Lega.

Intanto non si ferma l’aumento dei prezzi dei carburanti in Italia. La benzina self ha raggiunto quota a 1,982 euro per litro, diesel self a 2,185 euro/litro secondo i dati Mimit del 27 luglio. Valori ai massimi da ottobre 2023 per la benzina e marzo 2022 per il diesel. Le quotazioni internazionali dei raffinati, sono invece in calo con il Brent sotto i 91 dollari al barile e il Wti sotto gli 84 dollari al barile dopo la sospensione delle ostilità Usa‑Iran.

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