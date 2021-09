Caro bollette energia, Draghi promette tagli

La nostra giornata in pillole.

Stamattina all’Assemblea di Confindustria 2021 il Premier Draghi ha annunciato nuove risorse per mitigare gli aumenti dei prezzi dell’energia, in particolare di luce e gas per famiglie e imprese.

Entra poi nel vivo la partita del Cloud nazionale. Si va verso la NewCo pubblico-privata. A TIM dovrebbe andare il 45% e a CDP, Sogei e Leonardo il restante 55%.

Presentati, infine, i benefici in termini di efficacia e di sostenibilità delle tecnologie di precisione, sensori IoT e immagini satellitari, messe in campo da Linkem per l’azienda agricola ‘Maccarese’.

Draghi: “Tre miliardi di euro per mitigare l’aumento dei costi dell’energia”

di Flavio Fabbri

All’Assemblea di Confindustria il Premier ha detto: “Abbiamo deciso di eliminare per l’ultimo trimestre dell’anno gli oneri di sistema del gas per tutti, e quelli dell’elettricità per le famiglie e le piccole imprese”.

Cloud Nazionale, si va verso la NewCo pubblico-privata. A TIM il 45% e a CDP, Sogei e Leonardo il 55%

di Piermario Boccellato

Questo lo schema di massima della proposta per partecipare alla gara per il Cloud nazionale, da presentare a fine mese al Governo.

Transizione green: nelle casse del Mims arrivati 43 miliardi di euro

di Luigi Garofalo

Presentati i benefici in termini di efficacia e di sostenibilità grazie alle tecnologie di precisione, sensori IoT e immagini satellitari, messe in campo da Linkem.

Sky Italia – Open Fiber, estesa la partnership per le aree bianche

di Redazione

La partnership tra Open Fiber e Sky Italia si rafforza e si estende alle aree bianche raggiunte dalla fibra di Open Fiber.

DAZN, la Camera approva la risoluzione su qualità e trasparenza

di Piermario Boccellato

La Camera ha approvato una risoluzione per far sì che DAZN assicuri un servizio adeguato ai cittadini e garantisca maggior trasparenza nella rilevazione degli ascolti.

Apple studia la depressione con l’iPhone. L’altolà dei medici

di Flavio Fabbri

L’intelligenza artificiale sarà in qualche modo utile per la diagnosi della depressione o sarà solo un’altra occasione per mettere le mani sui nostri dati più sensibili?

Bollette più care, colpa dei combustibili fossili: il gas è aumentato del +700% in un anno

di Flavio Fabbri

La domanda di energia sale e con essa anche il prezzo. Oggi il gas all’ingrosso ci costa poco meno di 70 euro per MWh, un anno fa non arrivava a 10 euro.

Data center, in Cina raggiunti gli 880 milioni di dollari di investimenti grazie al 5G

di Piermario Boccellato

Con la commercializzazione del 5G l’investimento diretto nei data center in Cina continentale ha raggiunto gli 880 milioni di dollari circa nella prima metà del 2021.

Talk “Ransomware, l’IA a supporto della cybersecurity nella PA e nelle imprese”. 24 settembre ore 11

di Redazione

Executive webinar “Ransomware, l’Intelligenza artificiale a supporto della cybersecurity nella PA e nelle imprese”, organizzato da Cybersecurity Italia.

Pubblicato il numero 2/2021 della “Rivista elettronica di Diritto, Economia, Management

di Donato A. Limone

Un periodico a cura del Prof. Donato A. Limone totalmente digitale che ha lo scopo di trattare le diverse tematiche con un approccio integrato e trasversale.

Democrazia Futura. Una e trina. Il mito di Raffaella Carrà

di Guido Barlozzetti

L’esperto e conduttore televisivo Guido Barlozzetti descrive la parabola di un fenomeno televisivo, attraverso la fenomenologia di una soubrette.

Intervento del Presidente Draghi all’Assemblea di Confindustria



