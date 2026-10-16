Caro bollette, 5 mosse da fare ora per spendere meno su luce e gas

I consigli per contrastare il caro bollette e spendere meno per energia elettrica e gas.

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Il caro bollette preoccupa, specialmente considerando che siamo alla vigilia dell’inverno, il periodo dell’anno in cui i consumi raggiungono i massimi. Nelle ultime settimane i prezzi all’ingrosso di energia elettrica e gas sono saliti a un ritmo deciso, con l’energia elettrica che più di un giorno ha superato i 230 €/MWh e il gas che sfiora gli 80 €/MWh. L’aumento è evidente rispetto allo scorso anno: a ottobre 2025 il PUN era a 111 €/MWh e il PSV a 33 €/MWh. Dato che la crisi geopolitica in Medio Oriente continua a creare instabilità e tensioni sui mercati, è bene adottare una precisa strategia per evitare una stangata con le bollette dei prossimi mesi. Ecco 5 consigli, a partire dal più importante: quello di confrontare le offerte luce e le offerte gas migliori del mercato libero. Usando il comparatore di SOStariffe.it bastano pochi secondi per avere un quadro riassuntivo delle proposte più convenienti dei fornitori partner.

Risparmiare in bolletta grazie al confronto delle tariffe

La prima cosa da fare per riuscire a risparmiare sulle bollette è confrontare le offerte luce e gas proposte da diversi fornitori sul mercato libero. Questo confronto consente di capire se si sta pagando troppo per la propria fornitura e se è possibile ottenere condizioni economiche più vantaggiose.

Gli elementi da valutare con più attenzione sono il tipo di tariffa, l’importo della quota fissa applicata in bolletta e la presenza di eventuali promozioni.

Per quanto riguarda il tipo di tariffa, si può scegliere tra le offerte a prezzo fisso, che bloccano l’importo del prezzo della componente energia o della componente gas di solito per 12 o 24 mesi, e le offerte a prezzo indicizzato, che invece legano la tariffa all’andamento dell’indice di riferimento (PUN per l’energia elettrica e PSV per il gas). Sul mercato libero ci sono poi anche offerte in abbonamento, che prevedono il pagamento di bollette di importo costante e offerte che prevedono l’applicazione di soglie di consumo con prezzi differenziati a seconda della quantità di energia o di gas consumata.

Usare un comparatore come quello di SOStariffe.it semplifica la scelta, perché permette di confrontare gratuitamente e in modo veloce le soluzioni proposte dai fornitori partner del servizio e di valutare in maniera obiettiva l’effettivo risparmio che si può ottenere se si decide di cambiare fornitore.

Analizzare la bolletta e capire i propri consumi per spendere meno

Fare un’attenta analisi della bolletta è di grande aiuto per riuscire a risparmiare. Leggendo la bolletta inviata dal proprio fornitore si può capire infatti non solo quanto si deve pagare, ma anche quali sono i costi sostenuti e quanta luce o gas si consuma.

La lettura della bolletta, ad esempio, può far emergere anomalie nei consumi, può far capire quali sono i periodi dell’anno in cui si consuma di più e quali sono le proprie abitudini. Chi concentra i consumi elettrici soprattutto di sera o nei fine settimana (principalmente nelle fasce F2 e F3, con consumi ridotti nella fascia F1, la più costosa) potrebbe trovare conveniente passare a un’offerta luce bioraria.

Tutte queste informazioni possono rivelarsi utili nella scelta dell’offerta luce o dell’offerta gas migliore, perché possono cambiare le valutazioni sulla convenienza delle diverse soluzioni tariffarie che si stanno considerando.

Ridurre o evitare gli sprechi può abbassare di molto la spesa per le bollette

Per pagare meno in bolletta, specialmente in un periodo di crisi come quello attuale, è essenziale ridurre gli sprechi e ottimizzare i consumi.

Consigli come quello di usare solo lampadine a LED o di spegnere gli apparecchi in standby permettono di ridurre i consumi elettrici di circa il 10%. Altri consigli utili sono quelli di ridurre il consumo di acqua calda sanitaria, di fare attenzione a quanto e a come si usa il riscaldamento e a non usare energia elettrica e gas più del necessario.

Verificare l’efficienza energetica di casa ed elettrodomestici può aiutare a risparmiare

Anche l’efficienza della casa e i consumi energetici degli elettrodomestici hanno un impatto non indifferente sui consumi e sulle bollette. Da questo punto di vista si può agire con interventi importanti, come la realizzazione di un cappotto termico dell’edificio o la sostituzione degli infissi, oppure con soluzioni meno invasive, come l’uso di pellicole isolanti sui vetri o di tende che riducono la dispersione del calore.

Sostituire gli elettrodomestici con prodotti recenti ad alta efficienza energetica è un’altra strategia utile per consumare meno elettricità e spendere meno per la bolletta.

Attenzione a come si usa il riscaldamento domestico

In inverno la spesa che preoccupa di più le famiglie è quella legata ai riscaldamenti. Le soluzioni per ridurre le bollette senza rinunciare al comfort abitativo non mancano. Innanzitutto, si può ridurre la temperatura impostata in casa: per ogni grado in meno si stima un risparmio nei consumi del 7-10%. Questo risparmio si ottiene sia usando una caldaia tradizionale a gas sia una caldaia a pompa di calore che funziona con l’elettricità.

Inoltre, si consiglia di usare le valvole termostatiche, che permettono di regolare la temperatura nelle diverse stanze della casa: in questo modo si possono scaldare in modo diverso gli ambienti in base a ciò di cui si ha bisogno.

Infine, non bisogna sottovalutare l’importanza di monitorare le ore di accensione dei riscaldamenti. Il limite massimo viene fissato in base alla zona di residenza, ma si può agire in autonomia programmando il termostato per accendere i termosifoni solo quando si è effettivamente in casa e in fasce orarie strategiche.

La strategia migliore per contrastare il caro bolletta

Per contrastare il caro bollette e spendere meno per energia elettrica e gas è fondamentale applicare tutti i consigli visti finora. Grazie all’ottimizzazione dei consumi, alla riduzione degli sprechi e a un più consapevole uso dell’energia, si può ridurre il proprio fabbisogno di energia elettrica e di gas.

Scegliendo poi una tariffa con costi inferiori rispetto a quelli applicati dal proprio fornitore si può aumentare il risparmio. Il cambio fornitore è sempre gratuito e si può continuare a usare l’elettricità e il gas senza interruzioni.

Non bisogna infine dimenticare di verificare se si ha diritto a bonus o agevolazioni. Un aiuto in questo senso arriva dal bonus sociale, riconosciuto alle famiglie a basso reddito con un ISEE fino a 9.796 euro (o 20.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico). Lo sconto viene applicato direttamente in bolletta dal fornitore e il suo importo varia a seconda del numero di persone presenti in famiglia e, per la sola bolletta del gas, anche in base alla zona di residenza e al tipo di uso previsto per la fornitura.

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