Who is Who

In Schneider Electric Carlos ha costruito una visione strategica di ampio respiro e una solida esperienza manageriale assumendo funzioni direzionali di rilievo: prima nel 2008 della business unit Industry e, successivamente, nel 2015 del supporto tecnico Customer Care per le operazioni globali di vari Paesi, dal Sud America all’Europa centrale.

Loscalzo è entrato in Schneider Electric nel 1991 e, nel corso degli anni, si è dedicato a diversi ruoli nelle vendite e nel marketing in Argentina, Brasile e Italia.

Carlos Loscalzo è Vice President per l’Italia della divisione IT di Schneider Electric, azienda operante nella gestione dell’energia e nell’automazione.