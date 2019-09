Relazioni Istituzionali & Business Development,

NTT DATA

Carlo Bardone è il nuovo Chief Institutional Relations & Business Development Officer di NTT DATA, colosso giapponese del settore dell’Information Technology.

Bardone prende così la guida della Direzione Relazioni Istituzionali dell’azienda in Italia a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Walter Ruffinoni.

Ha iniziato la sua carriera all’interno di due grandi gruppi internazionali: prima in Eni e poi in ABB. Entrato poi nel gruppo Value Partners, è passato in NTT DATA dopo l’acquisizione da parte di quest’ultima di Value Team. Il manager ha ricoperto negli anni ruoli di crescente responsabilità all’interno dell’azienda. È stato, infatti, responsabile del Mercato “Utilities, Nuclear, Industrials & Refineries” fino alla nomina di Vice President Energy & Utilities.

Si è laureato in Ingegneria Gestionale nel 1995 al Politecnico di Milano, ha conseguito la tesi e la specializzazione ad Harvard University.