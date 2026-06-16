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Caritas: “Mai assistite così tante famiglie”

Caritas: “Mai assistite così tante famiglie”

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Caritas: “Mai assistite così tante famiglie” Adnkronos

(Adnkronos) – Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. Il dato emerge dall’ultimo rapporto Caritas. “Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato 282.539 persone, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari poiché l’intervento mira sempre a rispondere ai bisogni dell’intero nucleo. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita del +1,7%”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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