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Carburanti, salgono ancora prezzi benzina e diesel

Carburanti, salgono ancora prezzi benzina e diesel

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Carburanti, salgono ancora prezzi benzina e diesel Adnkronos

(Adnkronos) – Con il Brent di nuovo sopra i 90 dollari e le quotazioni dei prodotti raffinati in deciso aumento, i prezzi dei carburanti alla pompa continuano la loro corsa: diesel a 2,12 euro/litro, al massimo da metà aprile, benzina a 1,95, picco da fine maggio. E sui listini dei prezzi consigliati proseguono i rialzi. Questa mattina mercoledì 22 luglio il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,949 €/l per la benzina (+7 millesimi rispetto a ieri), 2,124 €/l per il gasolio (+17), 0,745 €/l per il Gpl (invariato) e 1,581 €/kg per il metano (+5). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,040 €/l per la benzina (+8), 2,196 €/l per il gasolio (+15), 0,879 €/l per il Gpl (-1) e 1,592 €/kg per il metano (+1). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di due quelli del diesel. Per IP si registra un ribasso di un centesimo sulla benzina. Per Q8 +2 cent sul gasolio. 

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,944 euro/litro (compagnie 1,949, pompe bianche 1,935), diesel self service a 2,110 euro/litro (compagnie 2,110, pompe bianche 2,109). Benzina servito a 2,080 euro/litro (compagnie 2,121, pompe bianche 2,005), diesel servito a 2,247 euro/litro (compagnie 2,282, pompe bianche 2,180). Gpl servito a 0,754 euro/litro (compagnie 0,763, pompe bianche 0,744), metano servito a 1,576 euro/kg (compagnie 1,568, pompe bianche 1,581), Gnl 1,444 euro/kg (compagnie 1,448 euro/kg, pompe bianche 1,441 euro/kg). 

Sulla benzina self service Eni è a 1,942 euro/litro (2,150 il servito); IP a 1,960 (2,126 servito); Q8 a 1,945 (2,108 servito); Tamoil a 1,943 (2,021 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,089 (2,298 servito); IP a 2,116 (2,284 servito); Q8 a 2,110 (2,280 servito) e Tamoil a 2,116 (2,194 servito). 

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Redazione Key4biz

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