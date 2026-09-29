Carburanti, Pichetto: “L’8 ottobre faremo punto situazione nazionale e rispetto a Ue”

(Adnkronos) – Nell’incontro dell’8 ottobre con le società operanti nel settore della raffinazione e della produzione di beni e prodotti derivati “si tratta di fare un punto nazionale, ma anche un punto di come la valutiamo rispetto all’Unione Europea”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto a margine dell’Euro-Mediterranean Water Forum, a Roma.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz