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Carburanti, Pichetto: “L’8 ottobre faremo punto situazione nazionale e rispetto a Ue”

Carburanti, Pichetto: “L’8 ottobre faremo punto situazione nazionale e rispetto a Ue”

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Carburanti, Pichetto: “L’8 ottobre faremo punto situazione nazionale e rispetto a Ue” Adnkronos

(Adnkronos) – Nell’incontro dell’8 ottobre con le società operanti nel settore della raffinazione e della produzione di beni e prodotti derivati “si tratta di fare un punto nazionale, ma anche un punto di come la valutiamo rispetto all’Unione Europea”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto a margine dell’Euro-Mediterranean Water Forum, a Roma. 

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Redazione Key4biz

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