Carburanti, i prezzi volano: serie di record per il gasolio, su anche la benzina

(Adnkronos) –

Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti alla pompa, nonostante il tonfo delle quotazioni petrolifere internazionali seguito ai segnali di distensione sull’asse Usa-Iran. Staffetta Quotidiana evidenzia come prosegua la serie dei record storici per il prezzo del gasolio alla pompa, oggi sopra quota 2,34 euro. E con il nuovo aumento dell’accisa in programma sabato prossimo, si rischia di andare oltre quota 2,4 euro. In lieve rialzo anche la benzina.

Questa mattina 22 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,156 euro/l per la benzina (+1 millesimo rispetto a ieri), 2,341 euro/l per il gasolio (+5), 0,748 euro/l per il Gpl (invariato) e 1,880 €/kg per il metano (+6).

Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,248 €/l per la benzina (+3), di 2,422 €/l per il gasolio (+8), 0,885 €/l per il Gpl (invariato) e 1,795 €/kg per il metano (-2). Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 registriamo un rialzo di cinque centesimi al litro sulla benzina e di sei sul diesel.

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