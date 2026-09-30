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Carburanti, effetto tetto ai prezzi: giù benzina e gasolio, i listini di oggi

Carburanti, effetto tetto ai prezzi: giù benzina e gasolio, i listini di oggi

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Carburanti, effetto tetto ai prezzi: giù benzina e gasolio, i listini di oggi Adnkronos

(Adnkronos) – L’effetto del “tetto” ai prezzi di benzina e gasolio introdotto da Eni e IP (da domani anche da Q8, mentre questa mattina il primo “retista”, Costantin, ha annunciato un “calmiere”) continua a manifestare i propri effetti sui prezzi medi nazionali. Anche se, c’è da aggiungere, negli ultimi tre giorni le quotazioni internazionali di benzina e gasolio sono colate a picco, perdendo complessivamente oltre sette centesimi al litro (la benzina) e oltre nove centesimi (il gasolio). Per questo, almeno in questi giorni, l’impatto del “tetto” sui conti delle compagnie che lo applicano si è sensibilmente ridimensionato. 

Questa mattina 30 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,111 €/l per la benzina (-15 millesimi rispetto a ieri), 2,316 €/l per il gasolio (-19), 0,748 €/l per il Gpl (+1) e 1,886 €/kg per il metano (+1). Complessivamente, da sabato i prezzi medi della benzina sono scesi di 4,8 centesimi, quelli del gasolio di 6,1 centesimi. 

Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,138 €/l per la benzina (-42), di 2,345 €/l per il gasolio (-19), 0,886 €/l per il Gpl (+2) e 1,801 €/kg per il metano (invariato). In due giorni il calo complessivo è di 7,6 centesimi sulla benzina e di 5,6 centesimi sul gasolio. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di cinque quelli del gasolio. 

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 21mila punti vendita che comunicano i prezzi all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), emerge che Eni ha allineato tutta la proria rete al “tetto”. Queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 2,121 euro/litro (compagnie 2,106, pompe bianche 2,155), diesel self service a 2,331 euro/litro (compagnie 2,318, pompe bianche 2,347). Benzina servito a 2,250 euro/litro (compagnie 2,269, pompe bianche 2,191), diesel servito a 2,458 euro/litro (compagnie 2,482, pompe bianche 2,383). Gpl servito a 0,742 euro/litro (compagnie 0,748, pompe bianche 0,739), metano servito a 1,891 euro/kg (compagnie 1,872, pompe bianche 1,869), Gnl 1,722 euro/kg (compagnie 1,722 euro/kg, pompe bianche 1,739 euro/kg). 

 

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Redazione Key4biz

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