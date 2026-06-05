Caporalato, l’idea di un passaporto digitale per prodotti agricoli “liberi” dallo sfruttamento

Non solo controlli, sanzioni e denunce contro il caporalato: ma anche dalla possibilità per i consumatori di sapere come vengono prodotti i cibi che arrivano ogni giorno sulle tavole.

È il punto al centro del progetto Iris, acronimo di Investire responsabilmente in inclusione e sostenibilità, promosso da Next-Nuova Economia per tutti, Adoc e Ministero del Lavoro. L’obiettivo, come riporta il quotidiano Avvenire, è introdurre anche in agricoltura uno strumento simile al passaporto digitale, già previsto nel settore tessile: un’etichetta o un QR code attraverso cui il cittadino possa conoscere informazioni sulla filiera, incluse le condizioni di lavoro dei braccianti.

Il progetto nasce in un contesto segnato da nuove tragedie e da un fenomeno ancora molto radicato. La strage di Amendolara, nel Cosentino, ha riportato l’attenzione sullo sfruttamento dei lavoratori agricoli, ma il problema resta strutturale e non riguarda soltanto il Sud.

Il nodo del prezzo del lavoro

Secondo Luca Raffaele, direttore generale di Next, il problema parte dalla marginalità molto bassa dei prodotti agricoli non lavorati. In questo contesto, chi controlla la filiera può scaricare i costi sui lavoratori più fragili, spesso in assenza di controlli adeguati.

“Inutile nascondersi dietro un dito, queste cose terribili accadono per il prezzo del lavoro”, spiega Raffaele al quotidiano cattolico. Dalle ricerche di Next emerge che la retribuzione media annua dei braccianti è di circa 6mila euro lordi, a fronte di un settore che vale 73 miliardi di euro.

Per questo, secondo Raffaele, occorre dare più informazioni ai consumatori e metterli nelle condizioni di “votare con il portafogli”, premiando le imprese che rispettano criteri sociali e ambientali.

I limiti della rete agricola di qualità

I tentativi istituzionali di contrasto al caporalato non hanno prodotto finora i risultati sperati. Nel 2024 è stata varata la rete agricola di qualità, un registro in cui le aziende si autocertificano dichiarando di non avere vertenze o denunce pendenti.

Secondo Raffaele, però, lo strumento ha mostrato limiti evidenti. Dopo una prima adesione, spesso sollecitata dalla grande distribuzione, oggi risultano iscritte meno di mille realtà. Il problema principale è che la rete valuta soprattutto elementi giuridici, come una sorta di “fedina penale” dell’impresa, ma non entra abbastanza negli aspetti sociali.

Restano fuori indicatori decisivi: orario e condizioni di lavoro, reclutamento, abitazione, trasporto e retribuzione. Sono proprio questi elementi a definire se un prodotto agricolo nasce dentro una filiera rispettosa o dentro un sistema di sfruttamento.

Come funziona Iris e la differenza con Fairtrade

Iris coinvolge al momento circa cento aziende che hanno accettato di far mappare la propria attività a 360 gradi. L’idea è costruire una forma di premialità per le imprese virtuose, assente nella rete agricola di qualità. L’obiettivo è promuovere queste aziende come fornitrici del Terzo settore e dei sindacati, avviando nel medio periodo una trasformazione più ampia dei comportamenti di acquisto.

Il punto di arrivo è un QR code in cui il consumatore possa trovare informazioni sul prodotto, non solo sulla sostenibilità ambientale ma anche sulla dignità del lavoro nei campi. La differenza rispetto a certificazioni già esistenti, come Fairtrade, sta soprattutto nel raggio. Fairtrade è un sistema internazionale di certificazione già riconosciuto, fondato su standard sociali, ambientali ed economici, prezzo minimo, Premio Fairtrade e controlli indipendenti.

Per agricoltori e lavoratori prevede condizioni di lavoro dignitose, divieto di discriminazione, lavoro forzato e lavoro minorile; per le imprese offre un sistema di garanzia e due diligence sulle filiere. Iris, invece, nasce come strumento pensato per leggere più da vicino la filiera agricola italiana, mappando aspetti spesso meno visibili come reclutamento, trasporto, alloggio, orari e retribuzioni le specificità del lavoro nei campi italiani.

Una filiera da rendere leggibile

Il passaporto digitale proposto da Iris punta a rendere visibile ciò che oggi spesso resta nascosto: chi lavora nei campi, in quali condizioni, con quali tutele, con quale retribuzione e dentro quale organizzazione della filiera.

Il consumatore, davanti a un prodotto agricolo, potrebbe così valutare non solo prezzo e origine, ma anche il rispetto del lavoro. Il progetto è ancora in fase iniziale, con circa cento aziende aderenti. La sfida sarà allargare la partecipazione, rendere verificabili le informazioni e trasformare il QR code in uno strumento realmente utile nelle scelte di acquisto.

Caporalato: un fenomeno sottostimato

I casi di caporalato in Italia sono stimati in circa 230mila, ma il dato è considerato sottostimato. Una parte dei lavoratori vive in condizioni di forte vulnerabilità, spesso legate anche al permesso di soggiorno, all’alloggio, al trasporto e alla dipendenza dai caporali o da intermediari irregolari.

Oltre un terzo arriva da altri Paesi: Romania, India, Marocco, Albania, Pakistan, Senegal. Molti sono indispensabili per l’agroalimentare nazionale, ma restano socialmente invisibili fino a quando non emerge una tragedia.

Negli ultimi anni sono aumentati i controlli, anche grazie a nuove tecnologie di incrocio dei dati e all’uso dell’intelligenza artificiale. Nel 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha effettuato 10.044 ispezioni, il 13,5% in più rispetto al 2024. Sul totale delle ispezioni concluse, il 64,8% ha rilevato irregolarità.

Il problema resta l’ampiezza del sommerso. In alcune aree, lavoro nero e caporalato sono legati a comportamenti apertamente mafiosi. Per questo, secondo Romano Magrini, responsabile lavoro di Coldiretti, occorre controllare anche cooperative e imprese senza terra che forniscono manodopera e dove possono nascondersi situazioni poco trasparenti.

Il nodo degli alloggi e dei trasporti

Uno dei punti più delicati è l’abitazione. Molti braccianti vivono in condizioni precarie, in insediamenti informali o in sistemazioni sovraffollate. Coldiretti aveva chiesto di usare i fondi residui del Pnrr per creare alloggi destinati ai lavoratori agricoli, ma l’ipotesi non è andata avanti per vincoli europei. La richiesta è stata rilanciata nel Piano casa.

Magrini richiama anche la necessità di organizzare trasporti trasparenti per lavoratori regolarmente assunti e di rafforzare il ruolo degli enti bilaterali agricoli nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Resta inoltre il tema dei lavoratori entrati regolarmente in Italia e poi finiti nell’invisibilità. Per queste persone, secondo Magrini, servirebbe una forma di stabilizzazione che garantisca riconoscimento e protezione.

Per approfondire

Clicca qui per scaricare il VII rapporto dell’Istituto di Studi sul Mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismed) su “Agromafie e Caporalato”

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