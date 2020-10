Capitale verde europea 2022 è la città francese di Grenoble

Un premio di 350.000 euro per l’approccio pionieristico della città francese alla gestione del clima, che comprende un impegno molto forte a favore di un cambiamento sistemico e un approccio innovativo alla democrazia partecipativa per la governance della città.

La Commissione europea ha assegnato ilpremio Capitale verde europea 2022alla città francese di Grenoble, “per il suo approccio pionieristico alla gestione del clima”.

E’ francese la Capitale più verde d’Europa

Un approccio integrato, orizzontale e aperto a nuove pratiche e soprattutto altri settori della società e dell’economia che sono fortemente influenzati dal clima e il suo processo attuale di estremizzazione.

Non solo cambiamenti climatici in senso stretto, ma un impegno della Città di Grenoble a favore di un cambiamento sistemico, che porta con sé un approccio innovativo alla democrazia partecipativa per la governance del territorio urbano.

All’amministrazione cittadina e agli stessi abitanti, la Commissione europea ha assegnato un premio di 350.000 euro, da utilizzare per organizzare i tanti eventi che daranno vita alla manifestazione “Capitale verde europea”, che durerà per un intero anno.

Lo scorso anno, il Premio “Capitale verde europea 2021” era andato alla città finlandese di Lahti.

Il Premio “Foglia verde europea 2021”

Assegnato anche, “ex equo”, Il premio Foglia verde europea 2021, che va alla città di Gabrovo (Bulgaria) e alla città di Lappeenranta (Finlandia).

“I vincitori e i finalisti dei premi per le città verdi hanno dimostrato di essere resilienti e che cambiamenti rapidi sono possibili anche nelle circostanze più difficili, come quelle di quest’anno. Queste storie di successo dimostrano che la sostenibilità e la transizione verde offrono soluzioni per fronteggiare le crisi improvvise e creare aree urbane migliori e più sane per i cittadini dell’Unione europea”, ha dichiarato il Commissario europeo per l’Ambiente, gli oceani e la pesca, Virginijus Sinkevičius.

“Mentre continuiamo ad adattarci a una nuova normalità, le città vincitrici continueranno a svolgere un ruolo di primo piano nell’attuazione di soluzioni verdi e nella creazione di città vivibili”, ha aggiunto il Commissario in una nota a commento dei Premi assegnati.

Alle due città premiate con la Foglia verde europea andranno 75.000 euro ciascuna.

La città di Gabrovo, è stata premiata per l’impegno a favore dell’efficienza energetica e per aver adottato tecnologie pulite negli ultimi dieci anni.

Lappeenranta, invece, è stata premiata per l’impegno a diventare una città verde modello e ha ottenuto ottimi risultati in tutti gli indicatori previsti dalla Commissione.