Capi ‘griffati’ Vannacci in vendita online, il partito: “Non ne sappiamo nulla, pronti a tutelare il marchio”

(Adnkronos) –

C’è il tradizionale cappellino da baseball con visiera che fa tanto rapper Usa. Ci sono t-shirt, polo, camicie, cravatte, adesivi. Su tutto spicca in bella vista il logo di Futuro Nazionale con un’ala tricolore. Il colore dominante è il blu navy. I prezzi variano da un minimo di 16 euro a un massimo di 82 euro, ma ci sono già gli sconti (dal 6 al 20 per cento). L’effetto Vannacci si fa sentire anche nel look, con l’iniziativa di e-commerce che spunta in rete, per la vendita di prodotti griffati ‘Vannacci’. Ma qualcosa sembra non tornare, tant’è che dal partito si dissociano subito dall’iniziativa, assicurando di non saperne nulla e arrivando a minacciare azioni legali a tutela del marchio del generale. Per ora spulciando le pagine web si scopre che l’azienda veneta con sede a Padova, la ‘Padovadivise di GM’, sul suo sito ‘www.italiadivise.it’ vende a simpatizzanti e militanti di Fn gadget e capi di abbigliamento del movimento fondato dell’ex capo della Folgore.

La grafica è esattamente quella ufficiale del simbolo registrato lo scorso gennaio presso l’Ufficio brevetti europei prima del lancio della nuova creatura politica dell’europarlamentare fuoriuscito dalla Lega salviniana. Per ora sugli scaffali dell’e-commerce dell’azienda compaiono 8 ‘prodotti’ (solo la maglietta, oltre alla bandiera italiana stilizzata ha stampato in alto la scritta in bianco ‘Futuro Nazionale’ e sotto il nome ‘Vannacci’ in giallo) commercializzati grazie a una convenzione -come si legge online- stipulata con ‘il partito Fn’, ma in futuro si potrà acquistare anche un completo, giacca e pantalone, da abbinare alla camicia bianca e alla tie blu con tricolore, una sorta di ‘divisa vannacciana’, più formale, da sfoggiare nelle occasioni elettorali e non, promosse dal partito. In particolare, chiunque può accaparrarsi un set di 5 adesivi ‘Negozio Italiano’ (dimensioni 10 per 10 cm, realizzati con stampa a colori su pellicola sottile bianca): si tratta del nome dell’iniziativa promossa tempo fa da Fn e nata, spiega il sito, ”da una idea semplice ed efficace, ovvero, valorizzare le imprese che si sentono vicine ai valori del made in Italy”.

”Siamo partiti nel 2016, portandoci dietro un bagaglio di esperienze consolidate sia nel settore IT che nel settore dell’abbigliamento workwear”, si legge nella voce ‘Chi siamo’ dell’home page, dove ‘Italiadivise’ si presenta come ”e-shop on-line specializzato nella distribuzione all’ingrosso di abbigliamento da lavoro” in diversi settori, dal medicale al cantieristico alla ristorazione. Padovadivise di GM fa capo all’imprenditore Giuseppe Moscatelli, che spiega all’Adnkronos: ”Si tratta di una iniziativa locale, nata da un accordo con i comitati territoriali del Triveneto di Futuro Nazionale. In questi giorni si sta lavorando all’ipotesi di centralizzare” la vendita di capi di abbigliamento ‘griffati’ Vannacci. Ma sull’iniziativa, dai vertici di Futuro nazionale, si fa sapere di essere del tutto all’oscuro. “Non c’entriamo nulla con questo sito di e-commerce, per questo -spiega all’AdnKronos Massimiliano Simoni, coordinatore nazionale del partito- siamo pronti ad agire per vie legali per tutelare il marchio che abbiamo registrato”.

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