Canzoneitaliana.it

Canzone Italiana è una piattaforma per l’ascolto on line del patrimonio sonoro di oltre un secolo della canzone italiana, dal 1900 al 2000 e nasce con l’obiettivo di diffondere questa parte della nostra cultura a un target multigenerazionale.

Il progetto è nato con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la SIAE e del colosso svedese della musica in streaming Spotify. Hanno contribuito inoltre le associazioni di produttori indipendenti, autori, interpreti, musicisti, esperti, privati collezionisti.

Caratteristica distintiva del sito è il recupero storico, analitico e ragionato di una produzione fono discografica che si presenta oggi, soprattutto in rete, dispersa e non organizzata.

Il patrimonio del portale comprende: Il catalogo di incisioni edite dell’ICBSA insieme a materiale inedito (soprattutto legato alla tradizione popolare e demo-etno-antropologica). Questi materiali sono consultabili per genere, autore, interprete, musicista, ecc. unitamente a sezioni tematiche (vere e proprie playlist) e a materiali grafici delle produzioni, per offrire un panorama quanto più completo del patrimonio inciso della canzone italiana. Le raccolte tematiche che sono il risultato dell’organizzazione dei brani in itinerari musicali.

Queste play list rappresentano un livello di approfondimento maggiore e sono curate da famosi artisti italiani e dai più importanti esperti del settore.

Diviso in quattro grandi are: “1900-1950”, “1950-2000”, “Tradizioni popolari” e “Contributi speciali”, il Portale mette a disposizione in streaming gratuito oltre 22 mila brani provenienti dai fondi dell’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi corredati dalle schede degli storici musicali che hanno selezionato e contestualizzato decine di playlist.

Oltre a offrire una panoramica completa della musica italiana, il Portale ne documenta le origini popolari, anche attraverso il patrimonio di registrazioni inedite, ma anche quelle colte, con le arie e romanze della produzione a 78 giri risalenti ai primi del Novecento.

L’ambiente è colorato e ricco di immagini, principalmente occupato dagli audio player e nel complesso la struttura è davvero semplice da consultare, sia nel caricare i contenuti audio, sia nell’utilizzo da parte degli utenti. L’accesso ai brani è diretto e semplice per chiunque, con il motore di ricerca che consente di navigare l’enorme database della piattaforma. Fruibile in 8 lingue, qui gli appassionati di musica italiana potranno trovare un’ampia offerta di materiale multimediale e interattivo, facilmente accessibile e raggiungibile in pochi semplici click.

Contenuti: @@@

Grafica: @@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo