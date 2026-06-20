Cantamessa (Fondazione Fs), ‘Carrozze panoramiche aperte, nuova esperienza di turismo sostenibile’

(Adnkronos) – “Per la prima volta in Italia inauguriamo una carrozza panoramica completamente aperta, senza tetto e senza finestrini, capace di offrire ai viaggiatori un’esperienza immersiva tra i paesaggi della Franciacorta. È anche un esempio concreto di sostenibilità: vecchi carri merci degli anni Sessanta, destinati alla demolizione, sono stati recuperati e trasformati in un nuovo modo di vivere il viaggio”. Lo ha sottolineato Luigi Cantamessa, Direttore Generale Fondazione FS, in occasione della presentazione delle nuove Carrozze Panoramiche della Fondazione FS che circoleranno ogni sabato, dal 27 giugno al 29 agosto, sulla ferrovia turistica Palazzolo – Paratico / Sarnico. “Anche la locomotiva che traina il convoglio è stata recuperata e riconvertita con un filtro catalitico che consente di abbattere il 90% delle particelle inquinanti”, ha aggiunto.

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