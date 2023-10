Un risparmio di 20 euro l’anno per i cittadini che pagano il canone RAI. Questa è una delle novità contenute nella ‘manovra’ approvata questa mattina dal Consiglio dei ministri. In particolare, il pagamento del canone Rai “passerà da 90 a 70 euro l’anno”, ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, “rubando la parola” al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa del Consiglio dei ministri, che ha approvato la legge di bilancio 2024.

Giorgetti ha iniziato a rispondere alla domanda sul canone RAI, dicendo: “Il taglio sarà da 20 euro a 15 euro in bolletta ogni mese“.

Ma oggi il pagamento in bolletta del canone RAI è di 9 euro al mese per 10 mesi, da gennaio a ottobre.

“Un quarto del canone non viene più pagato in bolletta”, ha poi aggiunto Giorgetti. “È l’inizio di un percorso virtuoso”, ha ancora aggiunto Salvini.

Sono previsti altri tagli al costo del canone nei prossimi anni? “C’è il primo intervento sul canone Rai che viene tagliato dalla bolletta dei contribuenti italiani“, ha spiegato Salvini, facendo intendere l’inizio di una graduale riduzione dell’imposta.

È saltata quindi l’ipotesi di far pagare il canone anche ai possessori di smartphone?

Questa era una delle ipotesi allo studio annunciate dal ministro Giorgetti nell’audizione di luglio scorso.

Video della Conferenza stampa