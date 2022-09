Cannes. Francesco De Leo nominato Ambassador del World Artificial Intelligence Festival

Il World Artificial Intelligence Cannes Festival (WAICF), l’evento più importante a livello mondiale dedicato all’Intelligenza Artificiale che riunisce i principali protagonisti alla frontiera dell’innovazione nell’intelligenza artificiale annuncia la nomina di Francesco De Leo-Kaufmann in qualità di “Ambassador at Large”.

Una scelta su De Leo-Kaufmann che vien da lontano: Phd alla UCLA, consigliere IFIL (ora EXOR), per poi diventare direttore generale di Telecom Italia, quindi presidente STET International, poi Direttore del Business Development di WIND. Attualmente è presidente esecutivo di Kaufmann & Partners (Madrid) e di One Firewall Alliance (Londra) è infine membro del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione fra le Banche Popolari Italiane ed ha rappresentato il MISE nel CdA della Fondazione Italia-Cina.

Marco Landi, già Presidente di Apple e oggi Presidente dell’Istituto EuropIA, ha dichiarato: “Lavoro con Francesco da quando era Direttore Generale di Telecom Italia negli anni successivi alla privatizzazione e sono certo che la sua leadership e la sua visione saranno preziose per il nostro team, mentre siamo impegnati ad espandere l’espansione a livello internazionale di WAICF. Non vedo l’ora di lavorare con lui per gli anni a venire“.

Olivier Cadi (Ceo, Corp Agency) ha aggiunto: “Non vediamo l’ora di lavorare con Francesco De Leo-Kaufmann per espandere la rete di ricerca del WAICF e guadagnare terreno nell’attirare investitori internazionali e istituzioni finanziarie di alto livello per unire le forze in quella che sta rapidamente diventando una nuova asset class globale, in grado di trasformare il mondo in cui viviamo e lavoriamo“.

Per Francesco De Leo-Kaufmann: “E’ un privilegio essere stato nominato Ambassador at Large del WAICF, unendomi a un team di grande esperienza che ha dato energia e messo in moto una comunità iconica e all’avanguardia, in rapida evoluzione. Kaufmann & Partners investe esclusivamente in innovazioni radicali (disruptive innovation): l’intelligenza artificiale è la nostra priorità fondamentale per quanto riguarda il nostro team di Research & Analysis a Madrid e la nostra asset allocation. Il WAICF sta contribuendo a definire gli standard di collaborazione tra gli attori chiave che determineranno il futuro dell’intelligenza artificiale: il WAICF è il posto giusto per riportare l’Europa al centro degli interessi dei grandi investitori internazionali “