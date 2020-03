‘Cambio Rotta’, al via il bando per contrastare la violenza minorile

Con il bando “Cambio rotta”, l’impresa sociale “Con i Bambini” invita tutti gli enti di terzo settore a presentare progetti ‘esemplari’ per contrastare fenomeni di violenza e devianza che coinvolgono minori tra i 10 e i 17 anni segnalati dall’Autorità Giudiziaria minorile e già in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) o ai servizi sociali territoriali, in particolare per reati ‘di gruppo’, oppure in uscita da procedimenti penali o amministrativi.

Soggetti beneficiari

Il soggetto responsabile, alla data di pubblicazione del bando, deve possedere i seguenti requisiti:

essere un ente di terzo settore;

non avere mai svolto attività in contrasto con le finalità del Fondo;

essere stato costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata;

aver presentato un solo progetto in risposta al presente bando.

Tipologia di interventi ammissibili

Le proposte progettuali dovranno prevedere percorsi individualizzati, coinvolgendo anche i gruppi di coetanei, con azioni nei luoghi di ritrovo dei ragazzi nei quartieri considerati particolarmente a rischio.

Nella predisposizione dei piani di intervento dovrà essere posta particolare attenzione al coinvolgimento di operatori che costruiscano con i minori e giovani adulti un rapporto di fiducia che permetta di orientarli nella fruizione delle risorse del territorio e di sostenerli nella costruzione di risposte funzionali ai loro bisogni.

Entità e forma dell’agevolazione

La dotazione finanziaria è pari a euro 15.000.000,00.

Scadenza

La domanda può essere presentata entro l’8 aprile 2020.