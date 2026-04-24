Cambio fornitore energia elettrica, cosa prevede il piano dell’UE

Entro fine 2026 tutti i Paesi membri dovranno permettere ai cittadini di ottenere lo switch rapido, da completare entro 24 ore dalla richiesta e disponibile tutti i giorni lavorativi.

L’UE accelera sui tempi della riforma del cambio fornitore, con l’approvazione del regolamento di esecuzione della direttiva 944/2019. Entro fine 2026 tutti i Paesi membri dovranno permettere ai cittadini di ottenere lo switch rapido, da completare entro 24 ore dalla richiesta e disponibile tutti i giorni lavorativi.

In Italia la nuova procedura entrerà in vigore ancora prima, visto che l’ARERA ha fissato al 1° dicembre il termine di avvio della riforma. Il piano dell’UE punta a incentivare la concorrenza sul mercato, favorendo cambi frequenti di fornitura e spingendo i cittadini a confrontare le offerte luce. L’uso di comparatori come SOStariffe.it diventerà ancora più centrale: grazie all’analisi regolare delle tariffe proposte dai fornitori sarà possibile approfittare rapidamente di promozioni o di prezzi in discesa.

Cambio fornitore energia elettrica, switch tecnico in 24 ore

Il processo di riforma del cambio fornitore sta per entrare nel vivo: la decisione dell’UE di accorciare i tempi richiesti per il passaggio a un nuovo fornitore è stata presa nel 2019, ma bisognerà aspettare la fine del 2026 affinché diventi effettivamente operativa in tutta Europa.

La riforma che introduce lo switch rapido si inserisce in un quadro più ampio che punta a rinnovare e a rafforzare il sistema energetico europeo. Una delle direttrici su cui lavora l’Europa è aumentare la competizione dei mercati, offrendo ai cittadini strumenti per abbassare le bollette e per combattere la povertà energetica.

L’introduzione del cambio fornitore in 24 ore accorcerà di molto i tempi richiesti per il passaggio a una nuova offerta luce: se attualmente i cittadini italiani devono aspettare fino a due mesi per lo switch commerciale, con l’entrata in vigore del nuovo sistema serviranno al massimo tre settimane.

Nel regolamento di esecuzione della direttiva 944/2019, l’UE ha definito i criteri di interoperabilità e le procedure non discriminatorie e trasparenti per l’accesso ai dati richiesti per completare il cambio. L’insieme delle indicazioni contenute in questo regolamento costituisce il riferimento tecnico e normativo che i fornitori dovranno seguire per gestire i passaggi degli utenti.

Quando si richiede l’attivazione di un’offerta proposta da un fornitore luce diverso, il nuovo fornitore dovrà fare dei controlli preventivi per verificare che non ci siano ostacoli al cambio e poi dovrà richiedere che l’utenza venga associata al proprio servizio. Proprio questo passaggio è quello interessato maggiormente dalle novità: la registrazione del nuovo fornitore dovrà avvenire entro 24 ore dalla richiesta.

Il cambio fornitore energia elettrica in 24 ore arriverà in Italia da dicembre

Con una delibera dedicata (delibera 58/2026/R/eel), l’ARERA ha fissato i tempi e i passaggi tecnici che i fornitori devono rispettare per garantire il cambio fornitore in 24 ore sul sistema elettrico italiano.

La novità dello switch rapido in Italia arriverà a inizio dicembre, qualche settimana prima rispetto a gran parte d’Europa (bisogna considerare, comunque, che alcuni Paesi si sono già adeguati: in Germania, ad esempio, lo switch rapido è attivo da giugno 2025).

Probabilmente nei prossimi mesi ci saranno ulteriori interventi normativi: in particolare, i fornitori temono che la nuova procedura possa incentivare il fenomeno del cosiddetto turismo energetico, con utenti che presentano continue richieste di cambio fornitore per evitare il pagamento delle bollette.

Più competizione e prezzi convenienti grazie al confronto delle offerte

Accorciare i tempi per il cambio faciliterà l’esercizio del diritto degli utenti a passare a un diverso fornitore. Attualmente i tempi molto lunghi per vedersi attivata una nuova offerta scoraggiano una fetta di cittadini e, in alcuni casi, vanificano anche il potenziale risparmio proposto dalle migliori tariffe di mercato.

Dover aspettare meno di un mese per beneficiare di una nuova offerta permetterà di iniziare da subito a risparmiare concretamente, rendendo i consumatori i veri protagonisti del mercato libero. La velocità della procedura consentirà infatti di sfruttare al meglio le promozioni a tempo dei fornitori, che spesso hanno una validità limitata e richiedono una reattività che l’attuale sistema non permette.

In particolare, lo switch rapido rende ancora più vantaggioso optare per le tariffe indicizzate. Queste offerte, legate direttamente all’andamento del PUN (Prezzo Unico Nazionale), permettono di pagare l’energia in maniera proporzionale alle quotazioni registrate sul mercato all’ingrosso. Con la nuova riforma, è possibile approfittare tempestivamente delle discese del PUN: se il prezzo dell’energia cala bruscamente, il consumatore può migrare verso offerte indicizzate più competitive quasi in tempo reale, senza restare bloccato per mesi in contratti a prezzo fisso ormai fuori mercato.

Questa flessibilità offre indubbi vantaggi per gli utenti, che grazie al monitoraggio costante del mercato possono avere una panoramica aggiornata sulle migliori condizioni disponibili. Confrontare le offerte con un comparatore come SOStariffe.it è un’abitudine che permette di risparmiare sensibilmente sulle bollette: approfittando delle oscillazioni del mercato e assicurandosi che la propria tariffa sia sempre allineata alle offerte più competitive, si può ridurre la spesa per l’elettricità.

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