Cambia la cybersecurity europea, le 3 novità

In primo piano oggi l’annuncio di una nuova iniziativa europeo per la cybersecurity, con la nascita di una Joint Cyber Unit (JCU), che sarà costituita nel 2022 e sarà pienamente operativa nel giugno 2023. Il prof. Fabio Bassan (Università Roma Tre) spiega le principali novità rispetto al passato.

Nel frattempo, il premier Draghi ha reso noto che sono stati scaricati dagli italiani più di 5 milioni di green pass.

Continua, infine, lo scontro fra Sky e Dazn-Tim sui diritti per le partite di calcio della Serie A. Abbiamo sentito Francesco Siliato dello Studio Frasi, secondo cui: “L’errore politico dal punto di vista di una Agcom o di una Antitrust è che con la piattaforma unica per vedere la Serie A la gente si allontani dal calcio”.

Joint Cyber Unit (JCU), come cambia e si rafforza la cybersecurity europea

di Fabio Bassan

Rispetto al passato, il piano europeo per la cybersecurity presenta però novità importanti, precipitato delle recenti evoluzioni, regolatorie e dei mercati. Tre esempi …

Draghi: “Green pass aiuta albergatori e ristoratori. Al via progetti PNRR”

di Luigi Garofalo

Draghi: “Il pass italiano facilita la partecipazione ad alcune tipologie di eventi e gli spostamenti tra Regioni, in caso di peggioramento”…

DAZN-Tim, Siliato (Studio Frasi) ‘Piattaforma unica? La gente si allontana’

di Paolo Anastasio

Francesco Siliato (Studio Frasi) 'L'errore politico per Agcom o Antitrust con piattaforma unica per la Serie A è che la gente si disamori".

Google, Ue apre inchiesta antitrust. Sotto indagine anche la privacy

di Flavio Fabbri

La libera concorrenza nell’Unione europea va tutelata di pari passo alla privacy, perché alla fine si parla di pubblicità e di dati personali ….

Efficienza energetica, al via bando nazionale da 200 milioni di euro

di Flavio Fabbri

Al via le domande per accedere alle risorse del Fondo Kyoto. La scadenza per la presentazione delle stesse è fissata al 19 dicembre 2021 …

Democrazia Futura. La nuda coscienza e la pandemia

di Guido Barlozzetti

Le conseguenze etiche e politiche del dibattito fra gli scienziati. Recensione di “A che punto siamo? L’epidemia come politica” di Giorgio Agamben …

Dal 2035 possibile stop alle auto a benzina e diesel nell’Ue, ma per le ibride?

di Flavio Fabbri

Che ne sarà delle auto elettriche ibride? Si venderanno solo veicoli 100% a batteria? Se ne occuperà la Commissione il 14 luglio …

Innovazione quotidiana, al via il nuovo podcast di consumatori.it

di Redazione

Consumatori.it presenta il podcast “Innovazione Quotidiana”: una serie destinata a raccontare la relazione tra persone e modernità …

Robot anti-Covid negli ospedali italiani

di Flavio Fabbri

Le prime domande per i robot sanitari sono arrivate dall’Ospedale San Raffaele di Milano e dall’Istituto Clinico Casalpalocco di Roma …

Atlantica Digital, diversità e inclusione valori primari per la sostenibilità

di Redazione

Obiettivo è promuovere una cultura aziendale all’insegna della parità di genere e della non discriminazione …

Vodafone, dal 1° luglio la rete europea alimentata da elettricità al 100% green

di Redazione

L’obiettivo è stato raggiunto in Italia già novembre 2020 tramite l’acquisto di energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili …

Le donne nel mondo della privacy: sfide e opportunità. Il format di Labor Project

