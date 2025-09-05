Calo utenti dei siti per colpa di Google

Oggi apriamo con l’AI e il suo utilizzo nelle ricerche online.

A fare la differenza è lo strumento sempre più sfruttato dell’AI Overview di Google, cioè il riepilogo della notizia fatto dall’intelligenza artificiale. Una soluzione che ha dimezzato le aperture dei link e che sta creando problemi seri per gli editori, in particolare per i più piccoli.

Mentre nel settore del diritto d’autore fa notizia lo smantellamento di Streameast, la più grande rete di siti pirata del mondo, in particolare per lo streaming illegale di contenuti sportivi in diretta, per 1,6 miliardi di visite all’anno.

Trump avverte: arriveranno dazi più alti sulle importazioni di semiconduttori negli USA. Italia tra i 10 principali fornitori con 444 aziende.

