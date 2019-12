Call of Duty Mobile sfiora i 90 milioni di $ nei primi due mesi

Call of Duty Mobile ha generato poco meno di 87 milioni di dollari nei primi due mesi sul mercato.

Un nuovo report di Sensor Tower mostra che lo sparatutto mobile free-to-play ha generato 55 milioni di dollari a ottobre e 31 a novembre. Il 42% degli incassi proviene dal mercato statunitense, il 13,2% dal Giappone. Il terzo mercato è il Regno Unito, molto indietro con il 3%.

Il 59,2% dei ricavi, vale a dire oltre 51 milioni di dollari, proviene dal mercato iOS. La cifra è superiore a quella generata da PUBG Mobile nei primi due mesi, ma inferiore ai 66 milioni di $ di Fortnite.

Da Google Play è arrivato il 40,7% dei ricavi, ma Android è stata la piattaforma con il numero maggiore di download. In totale, Call of Duty Mobile è stato scaricato 172 milioni di volte. Il numero di download del primo mese, invece, è risultato inferiore solo a quello fatto registrare da Pokemon Go. Anche in questo caso, gli Stati Uniti sono stati il mercato più attivo con 28,5 milioni di download (il 16,6% del totale). L’India risulta seconda con 17,5 milioni (10.2%) e il Brasile terzo con 12 milioni (7%).

Nel complesso, il riscontro è sembrato più positivo del previsto e ciò dovrebbe spianare la strada a un altro capitolo di successo della serie di Call of Duty.