La prima e unica conferenza-evento in Italia dedicata alle aziende e PMI innovative, ideato e promosso da Confimprenditori e organizzato dal nostro editore Supercom, con Key4biz tra i media partner.

Una vetrina d’eccellenza per il Made in Italy che offre alle imprese l’occasione di condividere la visione e i valori imprenditoriali nei settori del Cibo e della Moda per presentare nuovi prodotti e servizi basati sull’intelligenza artificiale generativa. Questo sarà il palcoscenico del Festival dell’Imprenditore, la prima e unica conferenza-evento in Italia dedicata alle aziende e PMI innovative, ideato e promosso da Confimprenditori e organizzato dal nostro editore Supercom, con Key4biz tra i media partner.

Sarà l’occasione per creare una sinergia fra produttori, fornitori, startup, investitori e il mondo delle istituzioni. Per la prima volta, oltre alla parte espositiva, verranno organizzati, su richiesta, incontri B2B per agevolare la conoscenza e la collaborazione tra aziende e professionisti dello stesso settore o della stessa filiera produttiva.

La Conferenza sarà caratterizzata da panel e speech per approfondire le opportunità dell’intelligenza artificiale generativa, con testimonianze di casi di successo, e per analizzare le criticità e i punti di forza che riguardano le piccole e medie imprese in un mondo globale e iperconnesso e quindi più competitivo.

L’evento avrà come media partner i principali organi d’informazione nazionale: quotidiani (come IlSole24Ore), Tv, Radio e Agenzie di stampa, come ANSA. Saranno inoltre presenti artisti, influencer e personalità di primo piano del mondo della moda e del cibo che condivideranno l’evento sui media tradizionali e sui social media.

Scarica il mediakit

Festival dell’Imprenditore: per informazioni scrivere a:

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz