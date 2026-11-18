Proposta bipartisan di FdI e Pd per spingere in Parlamento l'obbligo di risponditore di call center umano. Un'opzione salutata con favore da Salvo Ugliarolo, sindacalista (Uil FPC): "Ma non siamo contrari a priori all'uso di bot se aiutano utenti e operatori".

La proposta di Eliana Longi (FDI)

“Le imprese che forniscono servizi di contact center di gestione alla clientela attraverso il servizio telefonico di rete fisso o mobile, nell’ambito dei servizi di pubblica utilità, anche in forza di contratti pubblici, devono fornire una pronta risposta mediante operatore umano”. Lo prevede un emendamento al ddl Concorrenza, all’esame della commissione Attività produttive della Camera, presentato dalla deputata di Fratelli d’Italia Eliana Longi.

La proposta fissa una serie di specifiche: “Il tempo totale di attesa, definito come intervallo intercorrente tra il momento in cui viene completata la selezione del numero del servizio telefonico di contatto e quello in cui l’utente può essere messo in contatto con un operatore umano, non può essere superiore a 150 secondi, tale da intendersi come tempo medio di risposta del servizio”. Non ci sarebbe più quindi l’obbligo di ricontatto, vale a dire la necessità per l’utente di richiamare in un secondo momento in vigore oggi. Un modello di questo tipo è già in vigore in Spagna, Francia e anche in Brasile ad esempio.

Tempo massimo di 150 secondi prima di parlare con un umano

Insomma, non devono passare più di due minuti e mezzo prima di ricevere una risosta da parte di un operatore in carne ed ossa. Una ipotesi che, a prima vista, sembra un po’ ottimistica all’atto pratico come tempi. Ma già la presenza obbligatoria di un operatore in carne ed ossa nel call center sarebbe già un passo in avanti non da poco. Lo prevede anche una sentenza del Consiglio di Stato, anche perché questo diritto sarebbe in teoria già sancito da un regolamento Agcom che però ad oggi resta inapplicato.

Inoltre, si legge nel testo dell’emendamento, “può essere offerto un primo livello di risposta automatica mediante un sistema basato su tecnologie di intelligenza artificiale, in grado di comprendere l’istanza dell’utente e raccogliere i dati strettamente necessari a soddisfare la richiesta. Il sistema deve informare in modo preventivo e inequivocabile l’utente del fatto che sta interagendo con un sistema automatizzato di intelligenza artificiale e della possibilità di richiedere, in qualsiasi momento, l’intervento di un operatore umano o di essere ricontattato”.

Tempo di navigazione e tempo di attesa

Il “tempo di navigazione, inteso come tempo intercorrente tra il momento in cui viene completata correttamente la selezione del numero del servizio telefonico di contatto e quello in cui può essere selezionato dall’utente chiamante la scelta che consente di parlare con un operatore umano, non può essere superiore a 60 secondi”.

E, ancora, “il tempo di attesa, inteso come intervallo di tempo intercorrente tra il momento in cui viene selezionata dall’utente la scelta di parlare con un operatore umano all’interno del sistema interattivo di risposta (IVR) e l’effettivo inizio della conversazione, non può essere superiore a 90 secondi”.

Queste ultime due specifiche sul “tempo di navigazione” e sul “tempo di attesa” non si applicano “nel caso di richiesta da parte del consumatore di ricontatto telefonico”, recita la norma.

Infine, si stabilisce che le imprese di call center “alle quali il consumatore ha chiesto assistenza o ha presentato reclamo, sono tenute a risolvere l’istanza entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta”.

Qualora sussistano “ragioni legittime che impediscano la risoluzione nei tempi previsti, il cittadino consumatore ha, in ogni caso, il diritto di ottenere una risposta tempestiva, chiara ed esaustiva, motivata e corredata da eventuali soluzioni alternative, attraverso strutture interne o tramite soggetti terzi incaricati”.

Il disegno di legge di Basso e Nicita (Pd)

La proposta di Eliana Longi fa il paio con un analogo Ddl dei senatori Pd Lorenzo Basso e Antonio Nicita, che prevede di parlare con un risponditore umano, che sarebbe valido peraltro anche per le Big Tech.

Call center, Ugliarolo (Uil FPC): “Per molti è necessario parlare con l’operatore umano”

La proposta bipartisan piace ai sindacati. Secondo Salvo Ugliarolo, segretario generale Uil FPC intervenuto in materia ad Antenna Sicilia, “L’obbligo della proposta bipartisan di prevedere la presenza di un operatore umano nei call center, soprattutto quelli delle grandi società, deve essere fissato per legge ed è sacrosanto. L’attesa non deve superare i 150 secondi perché le questioni da risolvere possono essere di natura diversa e per molti è necessario parlare direttamente con qualcuno”.

In alcuni casi, ad esempio per comunicare il valore sul contatore dell’elettricità, è sufficiente interagire con il bot dell’intelligenza artificiale. In altri casi più delicati è preferibile l’intervento dell’operatore per risolvere problemi più complessi. “Questo non significa bloccare il tema dell’Intelligenza Artificiale, ma utilizzare questi strumenti per accompagnare l’utente e nello stesso tempo dare un servizio all’operatore”, aggiunge Ugliarolo.

Ma soprattutto per le generazioni più anziane parlare con l’operatore è preferibile rispetto alla conclusione di operazioni direttamente tramite app (a volte improponibile per le vecchie generazioni) o tramite sistema IVR (risponditore automatico). Districarsi fra le diverse opzioni è davvero complesso, e non sempre il problema da risolvere rientra nelle casistiche proposte dall’alberatura automatica. Detto questo, non c’è alcun bando dei bot o dell’intelligenza artificiale, tutt’altro. Questo resta il metodo preferito invece dai giovani della generazione Z.

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